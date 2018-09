Este es el hospital de Bogotá en el que nadie se queja

Publicidad







































Los muñecos que más llevan a reparar Estos son los que más llegan Ositos de felpa. Son lo que necesitan más ayuda, pues muchas personas conservan los que les regalaron en la infancia. Angelino. Llegó en 1972 a Colombia y como lloraba al quitarle el chupete, fue la estrella de la historia de la Fábrica Nacional de Muñecos. Glotoncito. Se caracteriza por llevar siempre un helado en la mano o colgado en el cuello. Ricardo. Este bebé llegó a Colombia en 1948, la primera gran novedad de la desaparecida Fábrica Nacional de Muñecos.

Hay muchos enfermos, pero ninguno se queja. Uno que otro llora de vez en cuando, pero solo si le quedaron pilas. Unos están sin brazos y hasta sin piernas. Otros sin ojos o sin orejas. Algunos sucios y desnudos. Otros tantos con la piel despintada o el cabello destrozado.

“Tratamos a los muñecos como pacientes. El muñequito llega enfermo. Hay que pasarlo a urgencias para atenderlo”, relató Gladys Casas Reyes, dueña de la Clínica de Muñecos Casas Reyes, que dejó Chapinero para ubicarse en diagonal a la Clínica Palermo, en la carrera 22 n.º 45B. Cambiaron de localidad “por la inseguridad de Chapinero. Se nos entraron los rateros dos veces”, afirmó.

“Cada muñeco tiene su historia” , aseguró la particular ‘doctora’ que lleva 36 años restaurando “recuerdos”, porque, para ella, los muñecos “encarnan un sentimiento muy grande” para sus dueños o sus “papás”, como prefieren llamarles.

Son los ositos de felpa los que más llegan a la clínica. “La gente les tiene mucho aprecio. Cuando regalan un osito, tanto el que lo regala como el que lo recibe, están entregando y recibiendo no un objeto, sino un sentimiento. Es un símbolo de amor y cariño” que muchos atesoran restaurar cuando es necesario.

Tal fue el caso de Marina Ramírez, que llegó a la clínica desde Patio Bonito con una osita blanca. “La traigo para que me la bañe, me la arregle y me le ponga moño”, indicó al llegar. Es una osita que lleva entre 10 y 12 años con la familia. “Pasó de mi hija mayor a la menor y ahora pasará a mi nieta, que pronto cumple dos años”, dijo a PUBLIMETRO. A pesar del tiempo, la osita canta en un inglés perfecto. “Solo está sucia”, asegura la abuela, que adora a los muñecos porque no tuvo infancia, como ella misma explica. Así que pagó 80.000 pesos para que la osita continúe dando felicidad a la familia.

Para Amparo Barrero, que lleva nueve años trabajando en la clínica, la historia que más la ha marcado es la de unas hermanas a las que les regalaron la misma muñeca vestida de enfermera hace más de 50 años. “La mamá le regaló una muñeca a cada hermana, pero a una de ellas le dañó la muñeca a la otra con un ladrillo”, relató Barrero, odontóloga de profesión. Por eso, la madre decidió darle a la niña que le dañaron la muñeca el juguete de su hermana. “Ella quedó con el sentimiento de que tenía la muñeca de la hermana. Había perdido la ropa y todo, así que la trajo a la clínica para que la vistieran de enfermera para devolvérsela a la hermana”, contó sobre la mujer, que ya tendría 60 años y que lloró al ver el producto final.

Barrero también relató que un día llegó una niña a la que le habían regalado un muñeco con un brazo roto. Cuando llegó a la clínica, pidió que restauraran al muñeco, pero dejándole el bracito roto, porque “Dios se lo había regalado así y a los hijos hay que quererlos como se los mandan”.

Han llevado a la clínica hasta a ejemplares de Chucky, unas de las reparaciones más excéntricas que han atendido. Hay quien solicita que le dejen el cabello revuelto y lo vuelvan a convertir en un Chucky, pero otros piden “que le quiten todo testimonio” del muñeco poseído que aterró a miles en su saga de películas, indicó Casas.

“Hay personas que nos preguntan si nos da miedo, pero no, porque los muñecos siempre transmiten cariño, amor, cosas bonitas. No hay, hasta ahora, ningún muñeco que nos haya transmitido ninguna energía negativa, ni siquiera Chucky, que son tan feos, los arreglamos con cariño”, manifestó la ‘doctora’.

Un negocio familiar

Las hermanas de Gladys, Clara y Mercedes también tienen clínicas de muñecos en Bogotá y se colaboran las unas con las otras. Incluso el hermano, Luis Fernando, es propietario de un hospital similar en Nueva Jersey, Estados Unidos, en el que la mayoría de las ‘pacientes’ son muñecas de porcelana antiguas provenientes de Alemania y Francia.

“Toda la vida tuvimos que ver con muñecos porque mi madre cosía vestidos para la Fábrica Nacional de Muñecos. Como familia, mis hermanos, mi mamá y mi papá toda la vida estuvieron pendientes de los muñecos”, aseguró Casas Reyes, que se considera “incapaz” de tirar un muñeco a la basura y que, de vez en cuando, compra ejemplares en casas de antigüedades para restaurarlos.

“La idea es que el muñeco no quede transformado, sino restaurado”, afirmó. “No queremos que sean como esas personas que se hacen cirugías y quedan irreconocibles”, por lo que intentan lo más posible mantener las piezas originales de los ‘pacientes’.

Aunque realizan reparaciones a todo tipo de muñecos, explicó que entre los más difíciles de restaurar se encuentran “las muñequitas antiguas de tela, que tienen muchos años, así como los ositos hechos también en ese material que son bastante dificultosos de restaurar porque la tela viene casi podrida y hay que emplear una técnica que nosotros conocemos, que es nuestro secreto”. Las muñecas del celuloide, agregó, también son complicadas de atender, ya que si “vienen demasiado rotas son difíciles y engorrosas porque son como un rompecabezas”. Mientras que “las manchas de lapicero son mortales”, por lo que hay que taparlas porque nunca salen.

Muchos lloran, grandes y chicos, cuando dejan sus muñecos . Hasta les dejan una cobija para que no les dé frío en la noche, pero nadie ha dejado nunca uno abandonado. “Los quieren porque son como sus hijos”, dijo Casas Reyes.

Si bien las quejas recurrentes están relacionadas a que quieren que sus ‘hijos’ tengan los cachetes o labios más rosados o con un color distinto, la ‘doctora’ dijo que un día “vino una señora con un muñeco con la carita muy deteriorada, pero dijo que no quería que lo dejaran como nuevo porque el muñeco tiene que entender que el paso de los años es irreversible. Así que debía aceptar las arrugas porque estaba envejeciendo”.

Aunque Casas Reyes y sus hermanos tienen una profesión similar, ninguno de sus hijos y sobrinos ha aprendido el negocio familiar.