MEMES: Así se burlan del traje de Lionel Messi en el Balón de Oro

Publicidad





































(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/es_LA/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

El traje que utilizaría Lionel Messi en la gala del Balón de Oro era esperado por todos los aficionados al fútbol y los conocedores de la moda.

Messi presumió en redes sociales su atuendo justo antes de comenzar la ceremonia, el cual es de un color uva pero no se salvó de las críticas. Los memes no se hicieron esperar y comparan a Leo con “The Joker”, “Willy Wonka” de “Willy Wonka & the Chocolate Factory” y hasta con “Pagan Min” de “Far Cry 4”.

En la galería de fotos les mostramos los mejores memes del traje de Lionel Messi, mismos que recomendamos observar en pantalla completa.