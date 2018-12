Publicidad





Barcelona (España), 7 ene (EFE).- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha anunciado el adelanto electoral para el próximo verano, un año antes de lo previsto, para rebajar “la tensión” existente en torno a la entidad azulgrana.

En una comparecencia de prensa, Bartomeu, que se hizo cargo del club en enero de 2014, ha justificado la decisión en la necesidad de “rebajar la tensión que vive el club, una tensión desproporcionada y que no se ajusta a la realidad”.

Las elecciones estaban previstas para junio de 2016, que es cuando se cumplía el mandato electoral de Sandro Rosell, ganador de los últimos comicios electorales celebrados en 2010.

Tras la dimisión de Rosell, en enero de 2014 a raíz del caso Neymar, Bartomeu tomó el mando de la presidencia como vicepresidente primero, tal y como permiten los estatutos de la entidad.

Bartomeu, quien ha confirmado que se presentará en las próximas elecciones, ha asegurado que la intención de su junta directiva era agotar el mandato, pero no ha sido posible.

“El club necesita estabilidad y que los mandatos se cumplan. Estas últimas semanas, el nivel de tensión no es el adecuado. No cambiaremos nada de nuestro programa. Creo que la tensión existente no se ajusta a la realidad”, ha comentado.

Ha comentado Bartomeu que la decisión sobre el adelanto electoral la ha tomado a título personal, pero la ha compartido con sus compañeros de junta.

“Nos presentaremos a la reelección. Creo que las cosas están yendo bien. Las cosas son muy positivas”, ha asegurado Bartomeu, quien ha explicado que desde la junta directiva se ha hecho siempre autocrítica sobre la gestión realizada y existe un debate.

No ha querido desvelar la fecha electoral exacta y ha comentado al respecto que se seguirán “los pasos que marcan los estatutos” del club.

Mientras tanto, Bartomeu ha dicho que continuará ejerciendo como presidente de la entidad. “El club no se paraliza. En este mes de enero tenemos que decidirnos por la empresa que se quedará con nuestros derechos de televisión para la temporada 2015-16 y también se producirán conversaciones con patrocinadores como con Nike”, ha dicho.

“Siempre haremos lo mejor para el Barça y cuando empecemos la campaña electoral ya explicaremos más cosas sobre el futuro. Las acciones las realizaremos con toda la fuerza del Barça”, ha comentado.

El objetivo hasta finales de temporada es que todo el barcelonismo se esfuerce en ayudar al equipo, según ha asegurado Bartomeu, quien insiste en que “es necesario rebajar la tensión para centrarnos en el equipo”.

Bartomeu ha desvelado que la decisión de adelantar las elecciones la ha tomado hoy mismo. “Nos hemos reunido (todos los directivos) y hemos hablado. Todos tenemos la misma sensación y adelantar un año las elecciones es dar equilibrio a la entidad y al equipo”, ha reiterado.

“A partir de ahora seguiremos trabajando, tenemos muchos proyectos para decidir hasta finales de temporada. En la campaña explicaremos a los socios lo que queremos hacer de cara al futuro”, ha dicho Bartomeu, quien ha confirmado que no ha hablado con Rosell sobre el adelanto electoral.

Ha admitido que no se ha sentido presionado por los socios para tomar esta decisión. “Lo importante es que ellos sientan que el club es suyo, que perciban que ellos decidan y que todos nos sintamos propietarios del mismo”, ha añadido.

Cree el presidente del Barça que los socios no están descontentos por cómo está el club en la actualidad, al contrario: “Están contentos porque se dan cuenta de que la economía funciona y porque existe un proyecto patrimonial (el del Estadio)”.

Con vistas a los comicios electorales, además de Josep Maria Bartomeu, ya han anunciado su intención de presentarse el empresario Agustí Benedito, segundo en las pasadas elecciones, así como Jordi Farré.

El favorito en todas las encuestas es el expresidente Joan Laporta, quien por el momento no ha confirmado expresamente sus intenciones.

Barcelona (España), 7 ene (EFE).- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se ha mostrado convencido de la continuidad de Leo Messi en el club azulgrana al asegurar que le ve “muy feliz” y ha negado que el astro argentino y el entrenador del primer equipo, Luis Enrique Martínez, estén enfrentados.

En una comparecencia de prensa en la que ha anunciado el adelanto electoral con vistas al mes de junio, el máximo mandatario azulgrana ha repasado la situación deportiva del club, marcada por la irregular marcha del primer equipo y el despido de Andoni Zubizarreta como director deportivo del club, cuyo sustituto se anunciará en las próximas semanas.

Bartomeu ha querido salir del paso de una eventual destitución de Luis Enrique, a quien he definido como “la persona adecuada” que “va a ayudar a sacar el equipo adelante” con vistas al futuro.

“Tiene un proyecto en manos. Está rehaciendo un equipo y tiene trabajo por hacer. Es la persona adecuada para el cargo. Nos va a ayudar a sacar el equipo adelante”, ha subrayado.

En este sentido, ha negado que exista una mala relación entre el asturiano y Leo Messi, si bien no se ha mostrado del todo tajante cuando ha sido preguntado directamente sobre esta cuestión: “Con las conversaciones que he tenido con ellos, lo que yo he recibido por respuesta es que todo va bien”.

No obstante, ha negado que Luis Enrique se planteara abrirle un expediente al astro argentino cuando el pasado lunes se ausentó del entrenamiento por una gastroenteritis.

Más convencido se ha mostrado cuando se le ha cuestionado sobre el futuro del astro argentino, de quien ha dicho que tiene contrato hasta el junio de 2018.

“El Leo (Messi) de este año no es el Leo del año pasado. Tiene ambición tiene ganas, quiere ganar y esa es la mejor noticia”, ha destacado.

Una de las primeras decisiones que deberá tomar Bartomeu es la elección de un nuevo director deportivo que sustituya a Andoni Zubizarreta.

Sobre el adiós del hasta hace dos días máximo responsable deportivo del club, Bartomeu ha explicado que la decisión se debe a una “pérdida de confianza” entre ambos y ha negado que la junta directiva le haya responsabilizado de la ratificación por parte del TAS de la sanción de la FIFA por irregularidades en la contratación de jugadores menores de edad.

“En las últimas semanas ha habido una perdida de confianza y ha sido mejor quitarle esa confianza. Son cosas que pasan y cuando hay una pérdida de confianza lo mejor es hacer cambios”, ha aseverado.

No ha desvelado Bartomeu el sucesor de Zubizarreta, si bien ha definido el perfil que se busca una persona que conozca el club y que tenga el “ADN Barça”.

A la espera de cerrar la contratación del máximo responsable deportivo, el presidente azulgrana ha afirmado que la duración del contrato no está condicionado a la convocatoria electoral.