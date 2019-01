2-0. El Córdoba se estrena en El Arcángel

Publicidad





Córdoba, 5 ene (EFE).- El Córdoba se impuso por 2-0 al Granada en el último partido de la decimoséptima jornada de la Liga BBVA, con lo que se apuntó su primer triunfo en El Arcángel, superó a su rival en la clasificación y dejó a su técnico, Joaquín Caparrós, en una situación comprometida.

A los cinco minutos Ghilas dio muestras de lo que sería el partido. El argelino trazó una diagonal desde su nueva ubicación en la banda izquierda hasta llegar a la media luna del área, desde donde disparó ligeramente alto.

En el siguiente disparo a puerta del argelino el balón fue a la red. Fue tras superarse el cuarto de hora de juego, cuando un buen centro de Ekeng desde la línea de fondo fue rematado a la altura del punto de penalti por Ghilas con un golpeo raso que buscó el poste derecho de Oire, que, pese a su estirada, vio cómo el esférico rebasaba la línea de gol.

El Granada acusó el golpe y el Córdoba se creció jugando sus mejores minutos de la Liga con un equipo más que distinto, ya que la banda izquierda era inédita, con el canterano Fede Vico reconvertido a lateral cuando su habitual posición es la de interior, mientras que Ghilas se tiró a esa banda para dejar el puesto de delantero centro al rumano del filial Florin Andone, que debutó en la Liga BBVA.

El Granada empezó a estirarse en los minutos finales de la primera parte. Primero tuvo una buena llegada por la derecha con un centro de Foulquier que no encontró rematador y Pantic despejó a córner en el área pequeña. La segunda fue un falta magistralmente lanzada por Fran Rico que se fue fuera rozando la escuadra derecha de Juan Carlos.

A dos minutos del descanso, en una jugada de tiralíneas, Ghilas, de nuevo partiendo desde la izquierda, asistió a Fede Cartabia y éste a Florin, que empujó el balón a la red para ‘matar’ al Granada y hacer estallar El Arcángel.

Tras el descanso, hubo cambios por ambos bandos. Borja García entró por Fede Cartabia y Larsson por Juan Carlos, pero el panorama no cambió. Ghilas siguió siendo el mejor y estuvo a punto de marcar el tercer gol a los cinco minutos de la reanudación en otra diagonal en la que se marchó de dos contrarios, pero en lugar de pasar a un Borja que entraba solo por la derecha disparó alto desde la frontal.

A los diez minutos del segundo tiempo llegó el primer disparo a puerta del Granada. Piti trazó una diagonal para llegar al pico del área, donde puso a prueba a Juan Carlos, que paró en dos tiempos en su primera intervención del partido.

El Granada se fue diluyendo con el paso de los minutos. Su impotencia era total y el Córdoba controlaba el ritmo del partido. Con todo, Ortuño pudo meter a los visitantes en el partido a veinte minutos del final tras un buen control en el interior del área, pero su remate se fue alto.

En la recta final, el Córdoba supo administrar su renta para llevarse su primera victoria de la temporada en El Arcángel, donde volvió a ganar en Primera tras 42 años, siete meses y veintiocho días.

– Ficha técnica:

2 – Córdoba CF: Juan Carlos; Campabadal, Pantic, Crespo, Fede Vico; Ekeng, Deivid; Fede Cartabia (Borja García, min. 46), Rossi, Ghilas (Fidel, min. 66); Florin Andone (Xisco, min. 82).

0 – Granada: Oier; Nyom (Riki, min. 65), Mainz, Babin, Juan Carlos (Larsson, min. 46); Foulquier, Fran Rico, Javi Márquez, Piti; El-Arabi y John Córdoba (Ortuño, min. 35).

Goles: 1-0, min. 16: Ghilas. 2-0, min.44: Florin Andone.

Árbitro: Vicandi Garrido (Colegio vasco). Amonestó a los cordobesistas Fede Cartabia y Campabadal.

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de la Liga BBVA disputado en El Arcángel, con terreno de juego en buenas condiciones, ante unos 13.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del que fue jugador blanquiverde a finales de los años sesenta Rafael Benítez.

Córdoba, 5 en (EFE).- El entrenador del Córdoba CF, Miroslav Djukic, ha manifestado tras saborear el primer triunfo en El Arcángel que la victoria “dará más confianza”, por lo que se ha mostrado “muy contento por el esfuerzo del grupo y el buen partido en general”.

Djukic ha indicado en conferencia de prensa que el Córdoba “ha sido un equipo que trabajó bien y con intensidad”, para apuntar que “el único pero fue que en la segunda parte se debió matar el partido”, pero a la postre “se ganó y por ello felicito a los jugadores”.

El preparador serbio ha asegurado que hasta ahora “el trabajo no se veía recompensado y para que los jugadores se lo creyeran necesitaban resultados”, porque “si no se plasmaba con victoria se perdía fuerza en la palabras que dice el entrenador”.

El Córdoba ganó su primer partido en casa con dos acciones rápidas a la contra, sobre lo que Djukic ha dicho que “las armas se aprovechan a lo que se pueda, no siempre es posible triangular y tocar, también hay un rival que presiona y no te deja, por lo que no es fácil desarrollar tu juego”.

Para finalizar, Djukic ha añadido que “con esta actitud se demuestra que se puede ganar a cualquiera y es muy importante”, ya que “el esfuerzo y la intensidad deben ser las señales” de este equipo como recordó que dijo tras salir goleado del Camp Nou en el último partido de 2014.

Córdoba, 5 ene (EFE).- El técnico del Granada, Joaquín Caparrós, dijo tras la derrota de su equipo en Córdoba que “ha sido un palo”, por lo que “ahora mismo” no le preocupa su continuidad, sino “recuperar a los futbolistas”.

“En su momento se verá lo otro, que es otra historia”, destacó el entrenador del Granada.

Caparrós afirmó que se encuentra “igual que todos, afición y jugadores, desilusionado”, porque “se venía con la idea de competir y romper una racha, pero no fue así”, ya que “el fútbol es acierto y ellos tuvieron dos y las metieron”.

“El cuerpo se quedó fastidiado. Se empezó bien, apretando, pero la primera vez que llegaron marcaron y en la segunda jugada igual al final del primer tiempo. Luego se complicó todo”, subrayó Caparrós.

“Nos ganaron bien, aunque los dos estuvimos parejos. Viendo ocasiones no fue un partido bueno de fútbol, pero incluso pudimos tenemos más ocasiones”, concluyó.