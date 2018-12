1-0. El Sevilla se afianza arriba ante un Celta con diez más de una hora

Publicidad





Sevilla, 3 ene (EFE).- El Sevilla ganó este sábado por 1-0 al Celta, que jugó con diez más de una hora por la expulsión de Planas, en un pésimo partido de los sevillistas, que aprovecharon un gol de falta directa del argentino Nico Pareja para sumar su cuarto encuentro sin perder -tres triunfos y un empate- y asentarse así en la zona alta.

El conjunto vigués no arrojó nunca la toalla, pese a verse en inferioridad numérica desde el minuto 21 de partido, y buscó con ahínco sacar algo positivo, pero al final vio agravada su crisis y cosechó su sexta derrota seguida, además de demostrar por su falta de acierto en el remate por qué lleva ya 666 minutos sin marcar.

Después de tres semanas sin competir al aplazarse su choque con el Real Madrid por el Mundial de Clubes, el Sevilla volvía al Pizjuán en un duelo con antecedentes dispares, pues los locales llevaban tres partidos sin perder con dos triunfos y un empate -ante el Eibar en su última cita en casa-, y los célticos buscaban romper su racha de seis sin ganar, tras cinco derrotas seguidas.

Ante la baja de Coke, operado del tabique nasal, el técnico del Sevilla, Unai Emery, puso a Aleix Vidal en el lateral derecho, en lugar de Diogo, y a Fernando Navarro en el izquierdo, como grandes novedades. En el Celta, el argentino Eduardo Berizzo suplió las importantes ausencias en ataque de su compatriota Larrivey y Nolito, sancionados, con el joven Santi Mina y el brasileño Charles Dias.

El conjunto celeste -hoy de verde- salió mucho más concentrado y con mucha más intensidad que un Sevilla totalmente perdido, a veces indolente e incapaz de trenzar jugadas. Así, el Celta mandó en el juego y estuvo cerca de golpear primero en una acción del argentino Cabral, al saque de una falta, y dos de Charles ante el meta Beto.

Los gallegos llevaron la iniciativa con un fútbol fluido pero sin remate, aunque todo cambió a los 21 minutos al quedarse con diez por expulsión de Carles Planas, tras una fuerte entrada al excéltico Denis Suárez en una contra, lo que mermó mucho al Celta y obligó a ‘Toto’ Berizzo a meter al lateral Jonny Castro por el punta Charles.

Mediado el primer tiempo, los sevillistas también tuvieron que recomponerse al lesionarse el camerunés Stéphane Mbia y entrar por él el francés Tremoulinas, para que Navarro pasara al eje de la zaga y el luso Carriço al medio campo, y pronto los de Emery aprovecharon su superioridad numérica y sacaron petróleo a su rácano juego.

En su única ocasión, el Sevilla hizo el 1-0 con un gol de falta directa del argentino Nico Pareja, en el que Sergio Álvarez pudo hacer algo más. Abusivo premio para los andaluces, tras una pésima primera parte, e injusto castigo para un Celta que jugó más y mejor.

En la reanudación, pese al lastre de jugar con uno menos y ante el naufragio sevillista, sin rumbo ni juego ni presión arriba, los vigueses ni mucho menos le perdieron la cara al choque, siguieron con el mismo planteamiento ambicioso y sin renunciar al ataque, con el chileno Fabián Orellana y el canterano Santi Mina muy incisivos.

Acariciaron el empate a los 6 minutos del segundo tiempo en un derechazo dentro del área del incordiante Santi Mina, a pase del “pulmón” danés Michael Krohn-Delhi, que se estrelló en el larguero. También lo intentó de falta Krohn-Delhi, pero despejó bien Beto.

En plena deriva de un pésimo Sevilla, con su público pitándole ante sus continuos desaciertos y escasas ganas, Emery buscó un revulsivo sacando al argentino Éver Banega por Denis Suárez, muy desafortunado ante el equipo en el que se crió, y luego al francés Kevin Gameiro por el colombiano Carlos Bacca, que se marchó inédito.

Los sevillistas parecieron animarse y pudieron ampliar su renta a 20 del final, en su segunda ocasión de peligro, pero Reyes, el mejor del Sevilla, remató al larguero después de una pared con Gameiro.

Tras una leve mejoría, también lo intentaron por medio de Banega, en un par de buenas incursiones de Tremoulinas y varias contras. Mientras, el Celta derrochó casta y no notó hasta el final el hecho de llevar con uno menos desde el minuto 22. Siguió apretando en pos del 1-1, pero se fue de vacío del Pizjuán sin hacer un mal partido.

– Ficha técnica:

1 – Sevilla: Beto; Aleix Vidal, Pareja, Carriço, Fernando Navarro; Mbia (Tremoulinas, m.22), Krychowiak; Reyes, Denis Suárez (Banega, m.54), Vitolo; y Bacca (Gameiro, m.70).

0 – Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontás, Planas; Krohn-Dehli (Madinda, m.84), Radoja, Pablo Hernández; Santi Mina (Borja Iglesias, m.79), Charles (Jonny Castro, m.28) y Orellana.

Gol: 1-0, M.32: Nico Pareja, de falta directa.

Árbitro: Carlos Velasco Carballo (C.Madrileño). Expulsó con roja directa al céltico Planas (m.21), por una dura entrada a Denis Suárez. Mostró tarjeta amarilla a los locales Vitolo (m.20), Reyes (m.45), Carriço (m.46+) y Krychowiak (m.52), y a los visitantes Fontás (m.22), Hugo Mallo (m.31), Cabral (m.58), Krohn-Delhi (m.75) y Orellana (m.79).

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de la Liga BBVA, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante 31.253 espectadores. Césped en magníficas condiciones. En los prolegómenos, los locales saltaron al campo con una camiseta con la inscripción “Ánimo Seba” de apoyo al uruguayo Sebastián Cristóforo, que, operado ayer de nuevo de una rodilla, se pierde lo que resta de campaña. Curri Carrillo

Sevilla, 3 ene (EFE).- El técnico del Sevilla, Unai Emery, admitió hoy, tras vencer por 1-0 al Celta de Vigo, que no se queda “contento sólo con ganar”, ya que no hicieron “un buen partido” y estuvieron “más espesos” de lo que él preveía después de llevar tres semanas sin competir al aplazarse su encuentro con el Real Madrid.

“No podemos quedarnos satisfechos sólo con el resultado, sino que hay que ser autocríticos. Con un jugador más, teníamos que haber hecho un partido más tranquilo”, indicó en rueda de prensa Emery, para quien, antes de vacaciones, terminaron “bien pese a empatar con el Eibar en casa” y ahora, en cambio, han vuelto “ganando” y no han quedado “contentos”.

El entrenador vasco confesó que quería que pasara este partido porque le preocupaba la respuesta del equipo después de “tres semanas sin competir, que es casi una pretemporada”, y sabía que hoy quizá no iban “a estar todo lo frescos” que querían, lo que al final sucedió, algo que atribuyó sobre todo al trabajo que han tenido que hacer en los entrenamientos después de tanto tiempo sin jugar.

“Al Celta se le veía más dinámico, más fresco y con más ritmo. Sabía de la dificultad del rival, de nuestro momento, pero tampoco esperaba que estuviéramos tan espesos, con lo que es una pena no haber hecho un partido mejor, y lo asumo”, recalcó.

Por ello, reiteró que no se queda “contento” pese a la victoria, aunque sí “con haber sumado los tres puntos dentro de esas dificultades”, además de que deben “seguir trabajando” para “recuperar el nivel” con el que acabaron el año.

Emery también dijo que el duro trabajo que era necesario hacer antes de este encuentro contra el Celta les “va venir bien para los siguientes partidos”, a la par que lamentó que les perjudicó la lesión del medio camerunés Stéphane Mbia, que sufre una dolencia en los isquiotibiales aunque indicó que desconoce “si hay rotura”.

Explicó que decidió sacar al lateral francés Tremoulinas y pasar al portugués Daniel Carriço al medio campo “porque no quería perder el control del centro del campo. Entiendo que la afición no haya comprendido los cambios, pero las decisiones las he tomado con mucha responsabilidad, pensando mas en cómo está el equipo”, subrayó.

“Asumo que había condicionantes y dentro de ellos no esperaba que estuviéramos tan espesos. Por eso no me quedo del todo contento. La realidad es que no hemos hecho un buen partido, que es nuestra obligación”, declaró Emery, para quien “puede que se hayan creado dudas”, pero precisó que no está “pensando ahora en fichajes” ni los ha pedido, si bien “el club siempre trabaja en ello”.

Sevilla, 3 ene (EFE).- El técnico del Celta Vigo, el argentino Eduardo Berizzo, afirmó tras perder por 1-0 ante el Sevilla que la expulsión de su jugador Carles Planas, en el minuto 21, “lo cambió todo” y que su equipo mereció “como mínimo el empate”, al considerar que hizo un buen partido y sólo le faltó concretar sus ocasiones.

“La expulsión lo cambia todo, jugar con uno menos ha sido una dificultad añadida. Además, llegó cuando teníamos el partido a favor y habíamos creado tres ocasiones, una de Santi Mina y dos de Charles, aunque aún jugando con diez el encuentro también siguió siendo parejo y acorralamos al Sevilla”, recalcó ‘Toto’ Berizzo.

Destacó el “gran esfuerzo” de sus jugadores, de lo que se mostró “muy orgulloso” y motivo por cual indicó que el choque “debió terminar, como mínimo, empatado”, ya que los suyos “se jugaron el todo por todo y acorralaron al Sevilla, el sexto clasificado de la Liga”.

Para el entrenador argentino, a pesar de quedarse en inferioridad numérica, su equipo mantuvo “una actitud valiente, excelente”, y pudo “hacerle daño al Sevilla, pero desgraciadamente al final nos vamos derrotados, sin puntos y, una vez más, sin marcar”, lamentó en referencia al hecho de que ya acumulan 666 minutos sin hacer gol.

“Temo por mi puesto desde el día que firmé, pero las derrotas no hacen más que ser una dificultad que tenemos que vencer. Hoy estoy más orgulloso todavía de mi equipo, de la actitud que mostró y el gran esfuerzo que hizo”, contestó Berizzo al ser preguntado por si ve en peligro su cargo después de seis derrotas seguidas.

Pese a estar “satisfecho” por el trabajo realizado, pues sus jugadores se van “vacíos por el esfuerzo” y por ello no puede reprocharles nada, indicó que tienen la necesidad de “ganar, marcar y buscar resultados, pero a través del juego que estamos desarrollando, esto tiene que llegar”.

Según el técnico del Celta, deben “aprovechar muy bien las ocasiones, las generamos, pero nos marcan y eso nos aleja el resultado”, y añadió que en los partidos que han perdido se ha visto que ha sido por “no aprovechar las ocasiones de gol”, ya que “todos los resultados han sido muy apretados y en ninguno nos han dominado, ni siquiera hoy a pesar de estar con diez”, concluyó.