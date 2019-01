Publicidad





Redacción deportes, 2 ene (EFE).- El español Rafael Nadal, que regresó a las pistas tras dos meses de baja por lesión, reconoció que la “falta de ritmo” fue una de las causas de la dura derrota encajada ante el escocés Andy Murray, en las semifinales del torneo de exhibición de Abu Dabi.

Murray se impuso por 6-2 y 6-0. “No tuve ritmo y en muchas ocasiones estaba fuera de posición. Al principio jugué mal con el revés. No me funcionó y me sentí incómodo”, asumió el número tres del mundo. “Esto es normal después de tanto tiempo sin jugar. Estoy más cansado de lo normal”.

Rafael Nadal elogió el juego del británico. Aunque el abultado marcador “no es un reflejo justo” de lo ocurrido sobre la pista.

“Murray estuvo increíble hoy. Sin embargo, el 6-2 y 6-0 no es un reflejo justo de lo sucedido. Es una puntuación demasiado dura”, puntualizó el español, que no sufría una derrota tan contundente desde que perdió en el 2007, en Madrás, ante el ruso Mijail Youzhny.

“He tenido muchas oportunidades de sumar puntos y obtener un marcador menos duro”, añadió el español. “No ha sido el mejor comienzo posible ante un rival tan duro como Andy. Pero este partido me ayudará. No me afecta”, dijo.

Para el tenista español “la principal diferencia fue que Murray tuvo mucho más ritmo que yo y que finalizó más puntos. Yo dominé muchos puntos pero no pude ganarlos. He de ajustar cosas aún”, concluyó el número tres del mundo, que el sábado se enfrentará al suizo Stanislas Wawrinka.

Murray, que había perdido ante Nadal en 15 de las 20 ocasiones en las que se habían enfrentado, se metió de forma brillante en la final del millonario Mubadala World Tennis Championships, en la que se enfrentará con el ganador del duelo entre el número uno del tenis universal, el serbio Novak Djokovic y el suizo Stanislas Wawrinka.

Era el primer partido para la raqueta de Manacor después de su operación de apendicitis en Barcelona el pasado 4 de noviembre, una intervención que le privó de participar en el Masters 1.000 de París-Bercy y el Masters de Londres.

Nadal ha aprovechado este parón para tratarse su lesión en la espalda con un tratamiento con células madre y lo que intenta es recuperar sensaciones. Tras esta exhibición seguirá su calendario en Doha y en Melbourne.

Tras derrotar a Djokovic en la final de París, Nadal no ha vuelto a ganar un torneo, con derrotas en la segunda ronda de Halle ante el alemán Dustin Brown, en los octavos de Wimbledon contra el australiano Nick Kyrgios, en los cuartos de Pekín frente al eslovaco Martin Klizan, en la segunda ronda de Shanghai contra Feliciano López y en los cuartos de Basilea ante el croata Borna Coric.

Murray no dio opción al jugador balear desde la primera bola de partido. Muy motivado, aprovechó las carencias lógicas de estas semanas de baja del español y se lanzó a por la victoria sin remisión.

Nadal tuvo un amago de reacción en los terceros juegos de ambas mangas. En la primera dispuso de tres bolas para romper el saque a Murray y en la segunda cinco, pero entre la inspiración del escocés y la falta de acierto del español, el panorama no mejoró un ápice.

Murray se disparó a cerrar el triunfo por la vía rápida, pero aún así, en el quinto juego, con 4-0 ya en el electrónico, tuvo que salvar otras cuatro bolas de rotura, con lo que dejó a Nadal con un balance negro de 0-12.

El ‘rosco’, el 6-0, fue inevitable porque el británico era un vendaval. Nadal, como siempre, luchó al máximo, pero sin éxito en esta ocasión ante un rival en plenitud.