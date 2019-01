Londres, 26 dic (EFE).- En las que serán sus octavas navidades en el Reino Unido, el defensa Carlos Cuéllar (Madrid, 1981), uno de los jugadores españoles con más experiencia en fútbol inglés, afronta con más ganas que nunca el tradicional ‘Boxing Day”, “el día más especial del año en Inglaterra”.

En una entrevista con Efe, el zaguero del Norwich y antiguo jugador de Osasuna, Glasgow Rangers, Aston Villa y Sunderland habla de su larga trayectoria en Inglaterra, su primera experiencia en la “Championship”, segunda categoría del fútbol inglés, y su motivación de cara a la jornada del “Boxing Day”, entre otros temas.

P: Ya lleva ocho navidades en el Reino Unido. ¿Qué recuerda de sus primeras?

R: “La verdad es que me gustan mucho. La primera Navidad aquí fue dura, ya que vine acostumbrado al parón que se hace en españa y a pasar esos días en familia. Me costó al principio, luego te acostumbras y te juntas con compañeros y creas un ambiente es que casi de familia”.

P: El año pasado, sin embargo, estaba lesionado y regresó unos días a su casa. ¿Echó de menos el “Boxing Day”?

R: “Fueron sentimientos contradictorios la verdad. Estaba contento de estar en España, pero veía los partidos con mucha envidia. El ‘Boxing Day’ es el día más especial del año. El ambiente es fantástico, con las familias y los hijos en el estadio, todos disfrazados”.

P: En España son escépticos con el “Boxing Day” por la acumulación de encuentros. ¿Cree usted que pueden ser demasiados partidos en pocos días?

R: “A mí me gusta mucho jugar en Navidad, pero en Inglaterra se pasan un poco. Nosotros, por ejemplo, este año jugamos el 26 y el 28 de diciembre y el 3 de enero. Creo que puede haber riesgo de lesiones, ya que hay pocos días para recuperarse”.

P: ¿Sería viable disputar jornadas de la liga en España durante las vacaciones de Navidad?

R: “Creo que tendría mucho éxito. Asistirían muchas más familias con niños y se disfrutaría más. Sin embargo, para los jugadores cambiar la tradición de pasar esas fechas con sus familias es difícil”.

P: ¿Se respeta mucho más al aficionado en la “Premier League” que en la Liga?

R: “Aquí lo principal es la afición, mucho más que el jugador. Muchas veces han cancelado partidos porque el acceso al estadio es peligroso para el hincha. Si la afición corre riesgo se cancela. En Londres, hace relativamente poco hubo una avería en el metro y se pospuso un partido del Arsenal para que la gente llegara a tiempo.

Aquí puedes traer a tus hijos y pasar un día entero en el fútbol por no mucho dinero, lo que hace que los campos se llenen. En España es raro que los estadios de los equipos que no son los dos o tres grandes tengan mucha afluencia”.

P: El famoso “Boxing Day” no se disputa solo en la “Premier”, sino también la “Championship”. ¿Se nota que hay más afluencia de público esos días?

R: “En la ‘Championship’ nadie descansa. Los más pequeños también juegan, aunque no tienen tanta repercusión, pero la tradición es así. Estos días hay un ambiente más festivo, con muchas más familias”.

P: ¿Fue complicado bajar de categoría después de haber jugado en el Aston Villa y en el Sunderland?

R: “Sabía que encontrar un equipo en la ‘Premier’ iba a ser complicado después de haber pasado un año un poco desafortunado en lesiones y minutos. Estaba concienciado de que tendría que bajar de categoría.

Tuve opciones en Primera División, en España, pero preferí quedarme en Inglaterra. La ‘Championship’ es, por nivel, casi como la ‘Premier"”.

P: ¿Por qué se decantó por un equipo como el Norwich en vez de uno de Primera División en España?

R: “La decisión fue fácil. Era un equipo que acababa de descender y que mantuvo el bloque del año anterior, con mucha calidad. Un club con mucha afición y repercusión mediática. A final de temporada tenemos que estar entre los seis primeros”.

P: ¿Le ayudó en la adaptación que hubiera más jugadores españoles en el equipo?

R: “La adaptación fue fácil. Después de tanto tiempo en Inglaterra vas conociendo a jugadores por haber jugado contra ellos. Cuando llegué estaba (Javier) Garrido y luego llegó Ignasi (Miquel).

P: Llegó hace ocho años al Reino Unido, cuando no había tantos jugadores españoles. ¿Se siente un pionero en el fútbol británico?

R: “Hace unos años los futbolistas españoles no teníamos muy buen cartel y se decía que la adaptación no era fácil. Jugadores como Marcelino, Luque o Xisco no tuvieron suerte, pero luego llegó el ‘boom’ del ‘Spanish’ Liverpool y de la Copa del Mundo y las Eurocopas, que hizo que cambiara la mentalidad”.

P: Su primer club en el Reino Unido fue el Glasgow Rangers, en el que fue elegido Jugador del año. ¿Qué recuerdos guarda de esa temporada?

R: “Todos mis recuerdos de ese año son buenos. Supuso estar en uno de los grandes equipos de Europa, en el que ganamos dos copas y llegamos a la final de la UEFA. A nivel personal me salió la mejor temporada de mi carrera”.

P: Se especula mucho sobre su posible vuelta al Rangers. ¿Le gustaría regresar a Glasgow?

R: “Es algo que me planteo en el futuro. Tengo una espina clavada y la esperanza de volver. En mi último año en el Aston Villa hubo contactos, pero no cuajaron”.

P: ¿Descarta entonces una vuelta a la liga española?

R: “Si todo va bien y tengo opciones en Inglaterra voy a seguir aquí. Estoy adaptado y sé como funciona la liga”.

P: ¿Qué le gustaría hacer cuando cuelgue las botas?

R: “A comienzos de año empiezo el curso de entrenador. Juego al fútbol por placer, vivo un sueño a diario, y disfrutar de esto es lo más me gusta. El día que me retire me gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol”.