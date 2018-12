El sol no está de vacaciones ¡ojo con la piel!

Llegó la temporada de vacaciones y para muchos colombianos estas semanas son sinónimos de descansar y tomar el sol, pero hacerlo sin las medidas adecuadas de protección puede ser un factor que incida en la aparición del cáncer de piel, el tipo de cáncer más frecuente en el mundo.

En Colombia, un estudio del Instituto Nacional de Dermatología señala que la incidencia de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos años. Mientras en 2003 se presentaban 23 casos de cáncer de piel por cada 100 mil habitantes, en 2010 la cifra se elevó a 41 casos por cada 100 mil habitantes. Se estima que para el 2020 habría 102 casos por cada 100 mil habitantes.

La temporada de vacaciones incrementa en las personas la exposición a los rayos solares, La Liga Contra el Cáncer sostiene que se deben extremar los cuidados, incluso en días nublados asi que use protector solar, no se exponga al sol entre 10 a.m. y 3 p.m., utilice gafas oscuras, sombreros, gorras y ropa de manga larga.

Además no olvide el bloqueador solar con un factor superior a los 30 puntos en todo el cuerpo, por lo menos cada dos horas.

