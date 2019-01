Publicidad









El tiempo vuela y en este 2014 Kathy Sáenz cumplió 20 años deslumbrando con su talento y belleza en las pantallas colombianas. Muchos han sido los roles que ha interpretado, protagónicos, antagónicos, de reparto, pero todos con el común denominador de que nunca pasa desapercibida, así como en su rol de Liubica, a quien encarna en ‘Un sueño llamado salsa’, la producción del canal RCN que se encuentra al aire actualmente.

Al igual que con sus anteriores personajes, al caracterizar a esta envidiosa mujer que goza con la desgracia ajena, en especial con lo malo que le pase a Margarita (Valerie Domínguez), a Kathy le ha servido para profundizar más en la naturaleza humana y sus complejidades.

En entrevista, Kathy habló de su personaje y de su carrera que cada vez es más sólida.

¿Qué se le viene a la mente cuando le nombran Liubica?

Salsa, diversión, y mucho trabajo, duro, arduo, pero que disfruté.



¿Qué significó este personaje para su carrera?

Cada personaje para uno es transcendental e importante, o por lo menos yo lo veo así. Cada uno representa una parte especial. Los personajes hacen que pueda ver con más claridad la vida y conocerme a mayor profundidad.



Ha interpretado varias villanas muy recordadas como el caso de Paulina en Pura Sangre. ¿Cómo hacer para que no se parezca un personaje a otro?

La pauta la da el libreto, como está escrito y concebido. Un personaje bien escrito, bien estructurado, es necesario para hacer un buen trabajo y que uno los disfrute. Cuando no lo están, ahí es cuando uno sufre. Basarte en el libreto te va a dar direccionamientos distintos así se traten de villanos, porque son formas de maldad distintas, con intenciones y orígenes diferentes. Todo el mundo tiene una dosis de maldad y la expresa de forma distinta. En esa medida, si partes de esa naturaleza única del personaje, serán seres diferentes.



¿Qué cosas hacen única a Liubica?

Todos los seres humanos intentamos tapar, camuflar, ocultar o controlar esas partes feas de nuestro ser, pero todas las tenemos. Liubica es una mujer que tiene un profundo egoísmo, con un odio y envidia hacia Margarita, pero ella no lo trata de ocultar. Eso hace que sea una persona que se sienta feliz haciéndole maldades. Más que la palabra feliz, es una ‘gocetas’, se goza la envidia, la rabia, los celos.



¿Es coincidencia que encarne personajes blancos y luego villanos, como si los intercalara?

Es totalmente una coincidencia. A mí no me importa eso. Si me toca hacer tres villanas seguidas, las hago, o si se trata de personajes más blancos, por así decirlo, también los interpreto sin ningún problema. Me encantan de la misma manera. Quiero hacer personajes que sean humanos, que sean muy reales, que me exijan. Si son vistos como los buenos o malos de la telenovela, eso es lo de menos.



¿Qué le han dejado esos 20 años de carrera en televisión?

Muchas satisfacciones y aprendizaje de la vida. Pero trabajar en televisión en Colombia y en cualquier parte del mundo, es muy duro. No es tan chévere como la gente lo imagina. Es chévere porque uno lo disfruta, hace lo que le gusta, pero las jornadas de trabajo son fuertes, con horarios largos, con fines de semana y festivos incluidos. Ves a tu familia muy poco, o no tanto como quisieras. A veces los ambientes también son complicados. Pero no sólo en televisión, también lo es en los otros medios.



¿Tiene proyectos para cine o teatro?

Acabo de hacer un casting para una película española que se va a rodar el próximo año. Teatro no. Si te soy sincera, no es una idea que me mate. Toda mi vida he sido muy tímida. Si a mí me pones a hablar en público, subirme a una tarima, a un escenario, es algo que me genera mucha angustia. Desde niña ha sido así. En cambio las cámaras me fascinan, no me producen temor. Me encanta lo audiovisual y es un medio en el que me comporto mejor.



¿Esa timidez también la siente con el público?

Al contrario, soy muy abierta. La gente es bellísima. Uno no alcanza a saber completamente lo que significan los personajes para ellos, hasta que se lo cuentan. Soy tímida pero subida en una tarima, con la gente que me demuestra su cariño, no. Soy muy agradecida con ellos. También siempre le doy gracias a Dios por hacer algo que lo disfruta tanta gente, y a la vez también lo disfruto yo.



¿Cómo es su relación con los televidentes cuando se los encuentra en la calle?

Acepto con amor todas las muestras de afecto. Uno a veces no se ve así, no se siente tan bella, ni tan buena actriz o maravillosa persona como la gente dice. Entonces se siente bien que de vez en cuando te lo recuerden. Entonces agradezco todo eso. Pero tampoco hay que creerse, porque cuando lo haces, la misma vida te muestra que eso no es así.



