La serie de la popular familia amarilla cumple 25 años al aire. A través de sus más de XX capítulos han desfilado todo tipo de personalidades, incluso políticos.

A continuación les presentamos las participaciones más destacadas de políticos en la serie

1. Kim Jong-Il

El padre del polémico Kim Jong-Un y ex líder de Corea del Norte apareció en el capítulo The Falcon and the D’ohman, el primero de la temporada número 23, emitido el 25 de septiembre de 2011.

En este episodio Jong-Il aparece viendo un musical sobre él mismo, el cual fue escrito por Wayne Slater, después de ser capturado y forzado a escribirlo.

2. John F. Kennedy

Presidente de Estados Unidos de 1961 hasta su asesinato en 1963, el célebre mandatario ha aparecido en diversos capítulos, incluido uno en donde el Abuelo lo confunde con un nazi.

3. Al Gore

El político estadounidense, candidato presidencial y Premio Nobel de la Paz en 2007, apareció en 1994; cuando Lisa compra su libro “Sane Planning, Sensible Tomorrow”. Cuando el libro pasa por la registradora, una señal es enviada al Pentágono en donde se le informa a Gore que, por fin, alguien había comprado su material.

4. Tony Blair

El ex Primer Ministro de Inglaterra es uno de los pocos políticos que han aceptado prestar su voz para el show. En el capítulo “The Regina Monologue” (2003), Blair le da la bienvenida a Inglaterra a los integrantes de la familia.

5. George Bush (Padre)

En el episodio “Two Bad Neighbors” emitido en 1996, el ex presidente prestó su voz para interpretarse como el vecino de la familia amarilla que es molestado por Bart Simpson.

6. Bill Clinton

En un capítulo de la serie Trehouse of Horror, Clinton presta su voz al alienígena Kan, que busca competir en la elección de 1996.

7. Fidel Castro

Es el único mandatario de América Latina que ha aparecido en la serie. En 1998, en el capítulo “The Trouble with Trillions”, el Sr. Burns le ofrece comprar la isla de Cuba con un billete de valor de un trillón de dólares.