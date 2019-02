Lavrov y Kerry señalan la necesidad de cumplir los acuerdos de Minsk

Moscú, 15 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, John Kerry, subrayaron la necesidad de cumplir los acuerdos de Minsk para el arreglo pacífico del conflicto en Ucrania en la reunión que mantuvieron anoche en Roma, informó hoy la cancillería rusa.

Lavrov y Kerry también hicieron hincapié en la necesidad de convocar cuanto antes una reunión del Grupo de Contacto (Ucrania, Rusia, la OSCE y representantes de los separatistas prorrusos) para impulsar el cumplimiento de los acuerdos, indicó Exteriores en Facebook.

Los jefe de las diplomacias de Rusia y EEUU intercambiaron opiniones sobre otros problemas de la actualidad internacional, en la particular sobre el proceso de paz palestino-israelí, el conflicto sirio y el programa nuclear de Irán.

En las conversaciones de Roma también se abordó el estado actual de relaciones bilaterales, que debido a la crisis ucraniana pasan por su peor momento desde el término de la Guerra Fría.

Lavrov recalcó que el desarrollo de las relaciones entre Moscú y Washington “es posible sólo en pie de igualdad y teniendo en cuenta los intereses de la otra parte, pues los intentos de cualquier tipo de presión sobre Rusia no tienen futuro”, según Exteriores.

Kiev, 15 dic (EFE).- Los aeropuertos de varias ciudades en el este de Ucrania han sido cerrados “por motivos de seguridad” pese a la tregua entre los separatistas prorrusos y Kiev, informó hoy el Servicio de Aviación Estatal ucraniano.

“La prohibición que afecta a los aeropuertos de (las ciudades de) Dnepropetrovsk, Járkov y Zaporiye se debe a una amenaza para los vuelos de aviación civil”, señala un comunicado del organismo, que no precisa el carácter de las amenazas.

Anteriormente, el jefe de la Guardia Fronteriza de Ucrania, Denís Antoniuk, había adelantado el cierre de los aeropuertos de esas ciudades y explicó que la medida se adoptaba “a petición de los militares”.

Indicó que la prohibición regirá hasta mañana, martes, pero agregó que ésta “podría ser prolongada”.

La medida provocó especulaciones en los medios ucranianos, algunos de los cuales afirman que los aeropuertos están cerrados para facilitar la descarga de aviones de la OTAN, algo que los militares niegan rotundamente.

Mientras, representantes de la autoproclamada república popular de Donetsk opinaron que el cierre de los aeropuertos tiene como objetivo prevenir la salida de dinero en efectivo en caso de que el país se declare en suspensión de pagos.

En el este de Ucrania, las hostilidades prosiguen aunque con menos intensidad, a pesar de la nueva tregua acordada entre las partes beligerantes el pasado día 9.

Moscú, 15 dic (EFE).- El primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, responsabilizó directamente a la Unión Europea (UE) de la crisis ucraniana en un extenso artículo publicado hoy en el periódico Nezavísimaya Gazeta.

El jefe del Gobierno ruso destacó que si la UE hubiera aceptado en su momento debatir con la participación de Rusia los problemas que acarrearía la firma por Kiev del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea otro hubiera sido el curso de los acontecimientos.

“Hoy es imposible no preguntarse qué hubiera ocurrido si Europa se hubiese ‘rebajado’ a entablar ese debate, absolutamente natural y necesario. Se hubieran evitado muchas tragedias. En el este de Ucrania no se libraría una guerra civil. Y Rusia no tendría que acoger a cientos de miles de refugiados”, escribió Medvédev.

Según Ucrania y gran parte de la comunidad internacional, la sublevación armada prorrusa en las regiones orientales ucranianas de Lugansk y Donetsk fue instigada por Rusia, que suministra armamento a los rebeldes.

El primer ministro ruso agregó que Moscú continuará prestando asistencia humanitaria a la regiones del este de Ucrania.

“Sin embargo, si las autoridades de Ucrania realmente consideran ucranianos los territorios orientales, hay que entender que la normalización de la vida allí es, antes que nada, una zona de su responsabilidad”, recalcó.

Medvédev indicó que a juzgar por las últimas decisiones de Kiev, como la clausura de las administraciones públicas y la cancelación de los servicios bancarios en las zonas controladas por los rebeldes, el Gobierno ucraniano “no está dispuesto a asumir su responsabilidad por las regiones orientales”.

En su artículo, titulado “Rusia y Ucrania: nuevas reglas de vida”, el primer ministro ruso insistió en que Moscú defenderá su mercado de las consecuencias que tendrá para el país la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE.

“Avisamos de antemano a los socios ucranianos: en caso de que se implemente el Acuerdo de Asociación con la UE en su actual redacción el empeoramiento de nuestras relaciones es inevitable. Según algunas estimaciones, la economía ucraniana perderá anualmente como mínimo 33.000 millones de dólares”, indicó.

El jefe del Gobierno advirtió también de que de concretarse los planes de Kiev de implantar un régimen de visados para los ciudadanos rusos, la respuesta de Moscú golpeará a los ucranianos que trabajan sin permiso en Rusia, ya que se endurecerán los controles migratorios.

“Las posibles pérdidas de los ucranianos en caso de que pierdan sus ingresos en Rusia se calculan en entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, ni más ni menos, cerca del 7 por ciento del PIB (de Ucrania)”, agregó.