¿Cómo están ahora? Así lucen estos niños actores de los 80 y 90

¿Quién no se acuerda de Peter y su cola de lobo en Jumanji? O ¿de la tierna Maggie, hija de Peter Pan (Robin Williams) en Hook?

Muchos no saben qué ha sido de estos y otros niños actores que interpretaron papeles memorables para la niñez de toda una generación, pero que no siguieron sus carreras en la pantalla grande o, si lo hicieron, no alcanzaron tanto éxito.

En la galería, que le recomendamos ver en modo ‘pantalla completa’, le mostramos cómo están hoy, décadas después, estos jóvenes actores.



