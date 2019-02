El futbolista al que sus compañeros llaman Jennifer López

Publicidad









Una divertida historia ocurre en el fútbol, y su protagonista es el jugador estadounidense Timothy Chandler de 24 años de edad.

Chandler milita en el Eintracht Frankfurt de Alemania y estuvo en la lista de Estados Unidos en el pasado Mundial de Brasil. Lo curioso es que en la concentración de su país, se ganó un apodo bastante particular: sus compañeros lo llamaban Jennifer López.

Según sus compañeros de equipo, Chandler tiene un trasero grande como el de la artista por lo que se ganó este apodo.

“Sí, en el equipo nacional tenía el apodo de J.Lo (Jennifer López). No me ofende, la verdad me da mucha risa”, dijo en una entrevista al diario Bild.