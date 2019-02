Publicidad



























Las fiestas decembrinas contagian a todos de amor y hasta los personajes de ficción desean felices fiestas de una manera muy tierna, “cantando”.

Como lo muestra el video en donde podemos ver a varios de los personaje de “The Avengers” interpretando ‘We Wish You a Merry Christmas’.

Pero no son los únicos, también se unió, uno de los personajes de “Guardianes de la Galaxia” . Se trata de “Groot”, un árbol humanoide de buen corazón que ‘entona’ el villancico ‘Jingle Bells’

Este clip fue creado por James Pacto, el mismo hombre que el año pasado hizo cantar al capitán Picard cantar “Let it Snow!”

Aquí les dejamos ambos videos para que tengan una feliz y divertida Navidad.