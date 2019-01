Publicidad



























Después de que “Sony” sufrió un ataque masivo a sus servidores y se filtraran obras cinematográficas sin estrenar, documentos privados y las claves privadas de algunas celebridades, ahora una serie de insultos contra Angelina Jolie salieron a la luz.

El sitio Gawker publicó los correos electrónicos que la vicepresidenta de Sony Entertainment, Amy Pascal y el productor Scott Rudin compartieron entre febrero y noviembre de este año, sobre la producción del filme “Steve Jobs”.

Los polémicos mensajes comienzan con la idea de conseguir a David Fincher para dirigir la nueva película sobre Steve Jobs”. Sin embargo surge un obstáculo: y es la cinta ”Cleopatra”, la última película que Angelina Jolie quiere protagonizar en su carrera y en la cual quería a Fincher como director.

Ante esta situación, y escrito en altas, Rudin le solicitó a Pascal: “MEJOR CIÉRRALE LA BOCA A ANGIE ANTES DE QUE HAGA MÁS DIFÍCIL QUE DAVID DIRIJA JOBS”.

El productor aprovechó este mismo mensaje para mencionar: “No voy a destruir mi carrera por una niña mimada con poco talento. No deseo trabajar con ella o con alguien que actúe así”.

Así están hoy las ‘diablitas’ de Tentaciones y sus demás personajes



Cirugías de famosas colombianas que terminaron siendo un desastre



Fotos: El antes y el después de los personajes de Sabrina, La Bruja Adolescente

MÁS ENTRETENIMIENTO AQUÍ

“Una niña mimada con poco talento”: Filtran insultos contra Angelina Jolie

Para el mes de noviembre, la discusión entre Pascal y Rudin continuó, pero el panorama era diferente. Fincher abandó el proyecto de “Jobs”, en su lugar entró el británico Danny Boyle, responsable del filme “Slumdog Millionaire”. Y ahora, la cinta de Jobs era responsabilidad de Universal.

“Vas a cruzar una línea que nadie antes que tú había cruzado. No me lleves allí. No te gustará el resultado. Lo digo de verdad. Somos amigos desde hace 30 años y te ruego hacer esta película. Implicar a otros significará el final de nuestra relación. Ve a a casa. No estás pensando correctamente”, escribió Amy Pascal a Rudin.

De inmediato, el productor contestó el mensaje de la ejecutiva de Sony: “Tienes que parar. Se acabó. Nos estamos destrozando mutuamente. No crees en esta versión y se lo dijiste a Danny (Boyle) ayer”.

“Puedes hacerlo. Por favor. Voy a llamar a Universal”, escribió Pascal en los mensajes publicados por el sitio Gawker.

“Has destruido tus relaciones con media ciudad por la manera en que te has comportado con esta película. Si no lo crees espera y verás. Veremos que próximo director poner al servicio de Sony su talento. Apostaría mi casa a que tengo razón”, agregó Scott Rudin en sus mensajes vía correo electrónico.

En la galería de fotos les mostramos otros “secretos” que se han revelado a partir del ataque masivo a los servidores de Sony.