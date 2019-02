Nacional llega a Buenos Aires con el sueño de dar la vuelta

Cada vez falta menos para que se defina el título de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y River Plate, después de haber empatado en el juego de ida en el Estadio Atanasio Girardot, todo se definirá en el histórico Monumental de Buenos Aires y por esta razón Juan Carlos Osorio viajó con todo el plantel disponible para este importante encuentro.

Para los dos equipos este termina siendo el partido del año, aunque tienen la posibilidad de pelear todavía por el título en cada uno de sus torneos locales, el torneo internacional se lleva todas las miradas y es la prioridad. Los técnicos no quieren dejar nada al azar, no revelan nada de lo que se verá en cancha, pero dejan claro que el partido se afronta con la seriedad y la importancia de una final grande.

Antes de salir de Colombia el profesor Juan Carlos Osorio habló sobre lo que significa para su grupo este juego, “Estamos muy conscientes de la gran responsabilidad y oportunidad que tenemos. Responsabilididad con el país y con toda la gente ligada a nacional”, además el líder del grupo expresó que hay respeto por el rival y el escenario, “Vamos a disputarlo de la mejor manera. Así como el primer tiempo en la ida lo jugamos con intensidad, vamos a tratar de tener muchas líneas de pase y marcar en Argentina. Sabemos que es un escenario hostil y vamos s hacer una buena presentación en el Monumental”.

En Nacional hay jugadores que llegan recuperándose después de la larga temporada, por esta razón viajaron todos y se espera hasta última hora para saber si Alejandro Bernal, Daniel Bocanegra y Francisco Nájera podrán estar entre los opcionados a jugar.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, también atendió a los medios de comunicación y demostró que conocen bien al otro finalista, “Es un rival de cuidado, más ahora que estamos afrontando un partido definitivo. Tengo mucho respeto por el equipo y por el técnico, han mostrado ser muy desequilibrantes de mitad de cancha hacia delante y hay que tenerlo en cuenta”. Pero ‘El Muñeco’ sabe que la responsabilidad de atacar y de buscar el partido es del local, por esta razón habló de Toeófilo Gutiérrez, una de sus mejores armas en ataque, “Teo hace que el equipo este bien cuando el está bien. Él sabe, y es consciente, de la situación que vivimos. Tener la posibilidad de ganar un nuevo título internacional para que nuestra vitrina tenga otro trofeo es algo grande”, de esta manera destacó la importancia de saber que se juega el plantel en este partido.

River Plate no contará con Jonatha Maidana para este definitivo encuentro, no se pudo recuperar de una lesión que también lo dejó por fuera del partido de ida. Además de esta situación el equipo ‘Millonario’ recupera a Gabriel mercado que no estuvo en el Atanasio Girardot por acumulación de tarjetas amarillas, el lateral derecho reemplaza a Emanuel Mammana.

Datos

– El partido se jugará en el Estadio monumental a las 7:15 pm (Hora de Colombia) y tendrá transmisión por Fox Sports y por RCN Televisión.

– La terna del encuentro será de nacionalidad uruguaya encabezada por el central Darío Ubríaco.

– Juan Carlos Osorio ha dirigido 29 jugos a nivel internacional con un saldo de 14 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Esto da un rendimiento del 56%.

