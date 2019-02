¡No termine de hospital! Que comprar sea como ir al spa

Según un estudio el 63 por ciento de los consumidores están dispuestos a caminar sólo entre una y tres cuadras.

Centros comerciales, tiendas de barrio y hasta internet se ponen las pilas porque como es su ‘agosto’, quieren acaparar el mayor número de clientes. Y es que pareciera como si regalaran las cosas, porque las filas son infinitas y el criterio de conseguir algo a buen precio y de calidad, es reemplazado por el de alcanzar a comprar algo y antes de que se agote.

Como papá Noel, a usted le toca primero leer con detenimiento la lista de ‘deseos’ y ahí sí decidir cuándo y dónde comprar. Luego, tiene que enfrentarse a lo abrumador que resulta entrar a una tienda llena de miles de productos, y pa’ colmo usted con poco tiempo. Los precios, el ruido y la presión son factores que pueden convertir su ‘tarde de compras’ en una de las razones para visitar al médico.

Publimetro le aconseja lo siguiente para que su temporada de consumo sea lo más amena posible:

Compre por Internet

No le tenga miedo a las compras virtuales, cuadre con su banco para adquirir su segunda clave y poder hacer transacciones en la web. Las ventajas son infinitas, porque podrá estar en la comodidad de su casa, cuidando a sus hijos y hasta cocinando, y al tiempo tener abiertas todas las tiendas online para elegir los productos que se ajusten más a su bolsillo y a lo que quiere regalar.

Solo un consejo, esta opción sirve mucho para algunos productos que no requieren su ojo crítico. Si conoce ya un producto de marca y precio específico, hágale de uno, aunque no está mal si se arriesga en cosas que lo pueden sorprender para bien.

Vaya a tiendas específicas

Usted no solo consume en diciembre, seguramente va a centros comerciales y a tiendas durante todo el año. Y como ya conoce los productos, no se ponga de creativo a saltar de marca en marca con la indecisión. Eso solo lo hará perder el tiempo para que al final compre en lo que siempre ha preferido. Ojo, no es que reduzca el riesgo que caracteriza al buen comprador, sino que por estas épocas se complique menos.

Mejor que quede al lado

Prefiera cercanía antes de irse hasta la China a comprar. Así, está evitando meterse en dos horas de trancón que le pueden colmar la paciencia y llegar al sitio de compra sin ganas de pensar en qué opción es mejor.

En este aspecto, según un estudio elaborado por LOGYCA, la cercanía, precios asequibles y variedad de productos disponibles son los factores que más influyen entre quienes optan por comprar en tiendas de barrio. De acuerdo con David Hidalgo, investigador de LOGYCA y experto en mega ciudades, “el 48 por ciento de los consultados visita la tienda de barrio más de cinco veces a la semana” y el principal criterio a considerar para ello, es la proximidad: “el 63 por ciento de los consumidores están dispuestos a caminar sólo entre una y tres cuadras”.