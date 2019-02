Publicidad





























En 2011, Kylie Bisutti era conocida por ser una de las nuevas “adquisiciones” de Victoria’s Secret al ganar un concurso de modelos que la incorporó a la marca. Tres años después, es una abnegada mujer cristiana que solo afirma que usaría lencería para su marido y que no bailaría con nadie que no fuese él.



De hecho, está lanzando un libro en el que cuenta todas sus experiencias como modelo. Este se llama “No soy un ángel: de modelo de Victoria’s Secret a modelo de conducta”. Allí narra cómo la hacían sentir como “un pedazo de carne” y cómo tenía que flirtear. También habló de la bulimia de algunas de sus compañeras.

La carrera de Bisutti duró poco. Se retiró a Montana a vivir con su marido. Se negó a bailar en “Dancing with the Stars” por no querer ofender a su pareja. Y piensa sacar una línea de ropa “decente” y da consejos desde su blog personal, como se vio en su entrevista dada al portal The Daily Beast. Por esta razón y ante las revelaciones dadas en varios medios, Victoria’s Secret aclaró en un comunicado para la revista People donde aclara que su relación fue breve y que ella lo inventa todo.

¿Le creen a este “ángel”?

En la galería encontrarán información sobre Bisutti. Para leer la información, den click en “ampliar galería” y luego en “mostrar texto”.

