Tokio, 2 dic (EFE).- La agencia Moody’s rebajó hoy la nota crediticia de cinco bancos japoneses, tras el recorte que hizo la víspera de la calificación de la deuda soberana japonesa, de la que estas entidades ostentan un volumen considerable.

Moody’s rebajó de “Aa3” (sobresaliente alto) a “A1” (sobresaliente bajo) con perspectiva estable, al igual que hizo ayer con los bonos nipones, la calificación de deuda y de depósitos de largo plazo en divisa local y extranjera de estos bancos.

Los cinco son Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Shizuoka Bank y The Chugoku Bank.

La agencia mantuvo en Prime-1 su calificación para sus depósitos a corto plazo en divisa nacional y foránea, según el comunicado emitido hoy.

A pesar de la rebaja, “Moody’s considera que la voluntad del gobierno japonés de cara a apoyar a los bancos más importantes sigue siendo muy consistente”, recoge el documento.

La entidad anunció la víspera la rebaja de la deuda japonesa ante las dudas que se plantean de cara a que el actual Gobierno del primer ministro Shinzo Abe logre contener el déficit y la enorme deuda pública, que es de más del 200 por cien de su PIB y es la mayor del mundo desarrollado.

Moody’s destacó en su comunicado de ayer el efecto pernicioso que la subida del IVA del pasado abril (del 5 al 8 por ciento) ha tenido sobre el consumo interno en Japón, algo que empujó a Abe a posponer una nueva subida del impuesto sobre el consumo (hasta el 10 por ciento) que había previsto para el próximo octubre.

Sin embargo, el incremento del IVA se contempla como una medida crucial para mejorar la salud fiscal de Japón.

Por su parte la Bolsa de Tokio se sobrepuso hoy a la noticia de la rebaja de la nota crediticia de Japón gracias a la caza de gangas.

De este modo el selectivo Nikkei cerró con una subida de 73,12 puntos, un 0,42 por ciento, y se situó en las 17.663,22 unidades.

Tokio, 2 dic (EFE).- El Gobierno nipón aseguró hoy que vigilará atentamente los mercados de bonos soberanos tras la rebaja de la nota de sus títulos de deuda en la víspera por parte de la agencia de calificación crediticia Moody’s.

“Vigilaremos de cerca los movimientos del mercado y llevaremos a cabo unas políticas adecuadas para gestionar la deuda”, dijo hoy el viceministro portavoz, Hiroshige Seko, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

Durante la rueda de prensa, Seko se abstuvo de evaluar la rebaja de la nota para Japón argumentando que la decisión la ha tomado Moody’s, que es una entidad privada, e insistió en que Tokio seguirá optando por una política encaminada tanto al crecimiento económico como a la consolidación fiscal.

La actual administración del primer ministro Shinzo Abe se ha comprometido a reducir a la mitad la proporción entre el déficit de su balanza primaria y el PIB con respecto al nivel de 2010 y convertirlo en un superávit para 2020.

El déficit en esta balanza implica que el Estado no puede financiar el gasto público que no esté destinado a los costos de la amortización de la deuda sin emitir nuevos bonos.

