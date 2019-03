Publicidad





























El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) podría estar mutando de manera positiva para la humanidad. Un equipo de investigación de la Universidad de Oxford, Reino Unido, afirma que el VIH está disminuyendo su capacidad para provocar SIDA. Sugiriendo que con el tiempo, este virus podría ser casi inofensivo.

“En general estamos disminuyendo la capacidad de que el VIH para causar el SIDA tan rápido”, explicó el doctor Philip Goulder, quien dirigió la investigación publicada en el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). “Sería una exageración decir que el VIH ha perdido su potencia. Sigue siendo un virus que a nadie le gustaría tener”.

De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 35 millones de personas en el mundo están infectadas con VIH, de los cuales, 28 millones son elegibles para la terapia antiretroviral, bajo los lineamientos de la OMS de 2013.