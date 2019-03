¡Siguen siendo un fenómeno! One Direction debutó en el número uno a nivel mundial

Publicidad









Four, el cuarto trabajo discográfico de la banda inglesa lo confirma: cuatro años después One Direction sigue siendo un fenómeno.

Sony anunció que con su más reciente lanzamiento, la boyband alcanzó la punta de los listados más importantes del planeta incluyendo Billboard y el primer lugar iTunes en 85 países, con ventas alrededor del mundo que superan los dos millones en la primera semana.



En Estados Unidos, One Direction ya hizo historia al convertirse en la primera banda en haber debutado en la cima de la lista Billboard con sus cuatro álbumes. Este reconocimiento se suma a sus recientes triunfos en los American Music Awards, donde interpretaron su nuevo sencillo Night Changes y se llevaron tres premios incluyendo Artista del Año.



En 2015 One Direction se embarcara en su segunda gira mundial en la que pasará por Europa, Australia y Norte América, Asia, además de visitar los Emiratos Arabes Unidos y Sudáfrica por primera vez.

Lea también:

Galería: ¿Los recuerda? Estos actores aparecieron en videos musicales

Canal RCN estrenaría en 2015 nueva temporada del Factor XS

Cinco escándalos de la farándula colombiana que nunca debieron existir

MÁS ENTRETENIMIENTO