Galería: Diez datos curiosos que probablemente no sabía de Chespirito

No hay duda de que cada uno de los personajes creados por el legendario Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, marcaron la infancia de varias generaciones y aún hoy en día, aunque la televisión es completamente deferente, lo siguen haciendo.

Pero a pesar de que se podría decir que todos los niños latinoamericanos durante más de cuatro décadas crecimos viendo al Chavo, al Chómpiras, al Doctor Chapatín, al Chapulín Colorado y a Chaparrón Bonaparte, son muchos los secretos y curiosidades que no sabemos acerca de estos personajes, de su creador y de cómo se hicieron en su momento.

Aquí le contamos algunos secretos que la página oficial de ‘El Chavo del 8’ (www.chavodel8.com) reveló para deleite de los fanáticos alrededor del mundo que hoy lloramos la partida de nuestro querido Chespirito.

1. La letra “CH”: La ‘Ch’ en los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños fue en un principio casualidad. Primero, un director de cine lo apodó ‘Chespirito’; luego él utilizó la palabra ¡Chanfle! y después surgió ‘El doctor Chapatín’; hasta ahí era casualidad. Chespirito notó esto y siguió utilizando a propósito estas letras para muchos de sus personajes.

2. ¿Por qué se llama Chavo del 8?

Se llama “Chavo del Ocho” porque en el año de 1971 este programa se transmitía por Canal 8 de México; fue tanto el éxito del programa, que éste paso a otro canal de más nombre y Chespirito tuvo que buscar alguna excusa para el “8” por lo que inventó que el Chavo vivía en el departamento #8.

3.Televidentes:

El programa “El Chavo del Ocho” fue visto -en promedio- por 350 millones de personas a la semana.

4. La Popis:

Cuando comenzó el personaje de la Popis interpretado por Florinda Meza, la pusieron con voz gangosa; a los pocos días un señor le dijo a Roberto Gómez que jamás volvería a ver su programa, porque su hijo tenía ese problema y ahora todos los niños se burlaban de él en la escuela. Roberto decidió desaparecer el personaje y un año después lo reincorporó con voz normal.

5. Pelé:

Un día Pelé llamo a Roberto Gómez por teléfono para hacer la película de “El Chavo”, pero Roberto no quiso llevar este personaje al cine.

6. Libretos aprendidos:

Durante el transcurso del programa, los actores nunca actuaron con apuntador, como es costumbre en todas las producciones mexicanas.

7. Angelines Fernández y Don Ramón:

Cuando don Ramón Valdés murió, Angelines Fernández (La bruja del 71), fue la única que estuvo dos horas de pie junto al ataúd de Ramón. En todo el velorio decía: “Mi rorro, mi rorro”. Ellos eran amigos personales y ambos se quisieron mucho.

8. Chespirito y El Exorcista:

En cierto programa de televisión Chespirito denuncio el plagio del que dice fue víctima en el año 1973. Así lo comenta: “Hace muchos años, cuando no existía ni una oficina para registrar las ideas, escribí un guión de cine que hablaba de una niña que movía objetos, temblaba y saltaba en la cama, poseída. Tiempo después, salió el libro y la película ‘El exorcista’.

9. Quico:

En 1971, Chespirito le dijo a Carlos Villagrán que escogiera un traje de niño porque iba a hacer el personaje de “Quico”, y Carlos encontró el traje de marinerito, pero como no quería parecerse a “Chabelo”, se puso una gorrita y fue con Chespirito a preguntarle que como quería que le hablara: Con o sin los cachetes inflados, a lo que Roberto prefirió con los cachetes inflados.

10. La magia del Chapulín Colorado:

Hay una anécdota que Chespirito cuenta visiblemente emocionado, al borde de las lágrimas, en donde relata como un señor que estaba enfermo, sin poder hablar le fascinaba ver al Chapulín Colorado, y siempre, postrado en su cama, no se lo perdía. Los médicos no encontraban explicación a su estado y a su problema por no poder hablar, pero un día, viendo el programa, el señor dijo: “Chapulín” y comenzó a reír, dejando impactados a sus familiares y a los médicos. Esto lo hace saber Chespirito en una entrevista que dio al programa “Hoy”, hecha por Andrea Legarreta, y esta historia le llegó al señor Bolaños a través de una carta que le escribieron los familiares del enfermo.

Extra: en Colombia

Chespirito contó en ‘El show de Cristina’ esta anécdota. En un viaje a Colombia todo el elenco del programa estaba visitando unos sitios turísticos, ellos viajaban en un bus. Resulta que en un paradero se subió un niño de escasos recursos a vender dulces y otras golosinas; el niño, cuenta el mismo Chespirito, pasaba por todos los puestos del bus, ofreciendo su mercancía, cuando éste llego al asiento donde estaba él, vestido como ‘el Chavo’, se le quedó mirándolo como hipnotizado, luego de un rato este niño sacó todo el dinero que tenía en los bolsillos y se lo dio al Chavo y le dijo: “toma para que te compres tu torta de jamón”; Roberto Gómez se quedo perplejo ante lo que este niño pobre acababa de hacer y él como un caballero que es, le aceptó el dinero, no quiso dañarle la ilusión a este niño.

