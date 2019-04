FOTOS: Disturbios en Ferguson tras decisión de gran jurado en caso de Michael Brown

Publicidad



















































LOS ANGELES: 10 Freeway from La Brea backed up for miles after #Ferguson protesters walk onto freeway – @ABC7 pic.twitter.com/lycBaVvMwf — NewsBreaker (@NewsBreaker) noviembre 25, 2014

Protesters march up Seventh Avenue in New York City, following the grand jury decision in Ferguson. pic.twitter.com/ZOtGC3TU3A — NYT National News (@NYTNational) noviembre 25, 2014

Diversos disturbios se han registrado en Ferguson, Misuri, esto luego de que un gran jurado decidiera no acusar al policía Darren Wilson por la muerte del joven afroamericano Michael Brown.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede observar cómo incendiaron un vehículo de la policía. Personas también se han lanzado a la calle a protestar en Nueva York, Los Ángeles y Washington.

En un mensaje ofrecido a la nación, Barack Obama pidió calma a los protestantes y moderación a los policías en Ferguson, Misuri. “Somos una nación construida sobre el imperio de la ley. Y así debemos aceptar que esta decisión del gran jurado”, sostuvo Obama en el mensaje que dio tras darse a conocer que el gran jurado decidió no acusar al policía Ferguson Darren Wilson por la muerte del joven afroamericano Michael Brown.

En la galería de arriba encontrarán imágenes de lo que sucedió hoy día en Ferguson, Misuri.