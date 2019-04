¿Es México un Estado Fallido?

Publicidad





































Durante el fin de semana, una declaración de José Mujica puso a temblar las relaciones diplomáticas entre México y Uruguay. En entrevista con la revista Foreign Affairs, el llamado “presidente más pobre del mundo” comentó en referencia a la desaparición de 43 estudiantes: “A uno le da una sensación que se trata de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México“.

Pero, ¿qué significa ser o vivir en un Estado Fallido? ¿México cumple con esas características? Para responder a estas preguntas conversamos con: el escritor e investigador Jose Antonio Ortega Sánchez, autor de “Mexico ¿Rumbo al Estado Fallido?” e integrante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C; y con Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

¿Qué es un Estado Fallido?

“Cuando las autoridades del Estado pierden el monopolio del uso legítimo de la fuerza pública y lo ceden a las organizaciones criminales. Cuando pierden el monopolio de cobrar impuestos y son las organizaciones criminales las que lo hacen a través del derecho de piso y cuando la autoridad pierde su capacidad para castigar a los violentos. Cuando se dan estas características, hay un estado fallido”, informa Ortega Sánchez.

“Nosotros como organización de derechos humanos no calificamos si un Estado es fallido o no”, comenta el representante de Amnistía Internacional México. “Hay un rango de muchas posibilidades, pueden encontrar crisis como la de Somalia en donde el Estado está muy diluido o como la de México, donde hay una negligencia del Estado y de una falta de querer tomar acciones en materia de derechos humanos”, añadió.

¿Qué ejemplos hay en el mundo?

“Colombia, en la década de los 90, se convirtió en la condición de Estado Fallido: porque había perdido su capacidad de castigar a los violentos, porque el monopolio de la fuerza pública legítima del Estado lo ejercían los grupos criminales (Cártel de Medellín, Cártel de Cali, FARC, etc) ya que ellos también cobraban impuestos adicionales a los que cobraba el Estado”, comentó el escritor mexicano.

Asimismo, añadió: “Había una condición de ingobernabilidad y de anarquía. Hoy ha salido del Estado Fallido ya que con el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), bajaron los homicidios, bajaron los secuestros, bajaron todos los índices criminales y eso permitió recuperar la gobernabilidad”.

¿México cumple con esas características?

“El país no. Aunque hay zonas y hay partes que sí están en esa condición porque reúnen las características, las cuales son los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, algunos municipios de los estados de México, Veracruz y Morelos. Son los grupos criminales los que deciden y se han apoderado de puestos públicos”, comenta Ortega.

“En lo que sí estamos de acuerdo es que el Estado mexicano está rebasado en materia de derechos humanos y esto pasa por no admitir que está viviendo una crisis tremenda y profunda en el tema”, añadíó Quiroz.

¿Cómo salir del Estado Fallido?

“Si no hay una verdadera reforma a la justicia penal y política que requiere este país, vamos a seguir avanzando hacia la ingobernabilidad, la cual consiste en la decisión política del Presidente para castigar a los gobernantes que por omisión o por contubernio operan a favor de las organizaciones criminales. Si no los metemos presos no vamos a dar ese paso“.