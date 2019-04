FOTOS: ¿Sexys o sucios? Estos son los 20 vestidos más WTF de las famosas

Publicidad

















































































La cantante Bleona Qereti, quien llegó con un look que no dejó nada a la imaginación en los American Music Awards, no es la primera en mostrar un vestido revelador en una alfombra roja. De hecho, la actriz e intérprete Cher fue la que comenzó con la tradición de mostrar vestidos excesivamente reveladores en eventos importantes como los Oscar.

Ella abrió el camino para que artistas como Rose McGowan o la rapera Lil Kim dieran de qué hablar en los eventos importantes del mundo del entretenimiento. No por su talento, sino por atuendos que no dejaron absolutamente nada a la imaginación y que para críticos de moda del espectáculo como Mr. Blackwell o Joan Rivers eran absolutamente contrarios al buen gusto.

En la galería encontrarán los vestidos más reveladores. Para leer la información desde un smartphone o tablet, seleccionen “ampliar galería” y después “mostrar texto”.

