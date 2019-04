Publicidad



Majadahonda (Madrid), 21 nov (EFE).- El argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que su equipo “nunca” tiene “margen de error”, en la previa del partido ante el Málaga, un nuevo duelo que tomarán como una “final” contra un rival con una “confianza importante”, tras cinco triunfos consecutivos en la Liga.

Después de la derrota en San Sebastián contra la Real Sociedad, en la última jornada del campeonato, y con una distancia de cuatro puntos respecto al líder (el Real Madrid), el equipo ya aguarda el choque de este sábado en el Vicente Calderón con la obligación de una victoria para seguir en la zona alta de la clasificación.

“Nosotros no tenemos nunca margen de error, así que mañana será un nuevo partido que tomaremos como una final. Y lo jugaremos de esa manera”, advirtió en rueda de prensa tras el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, el último antes de un encuentro contra un adversario al que aventaja en sólo dos puntos.

“Es un partido complicado. Ellos tienen chicos de mitad de cancha hacia adelante que juegan muy bien y es un equipo con una confianza importante, que en el fútbol es muy buena”, valoró Simeone, que está viendo las posibilidades por las que puede optar su rival para suplir la baja de Nordin Amrabat, una “buena referencia para ellos”.

El Málaga ha ganado sus últimos cinco encuentros. “Está rindiendo bien, pero ya desde hace tiempo. Normalmente nos guiamos más por los resultados, pero el Málaga ya paró al Barcelona cuando venía ganando seguido, que empató en casa e hizo muy buen partido”, repasó.

“Tiene un equipo con mucha rebeldía ofensiva adelante, con mucha calidad técnica en muchos de estos jugadores y experiencia ahí en el medio, con Welington, Sánchez, Camacho… gente que conoce el club y trabaja muy bien para su equipo”, prosiguió el entrenador del Atlético, que mañana alineará al uruguayo José María Giménez en la defensa para cubrir la baja por lesión del brasileño Joao Miranda.

“Giménez está esperando desde hace tiempo su oportunidad de tener continuidad. Ha tenido la oportunidad de jugar en el Mundial y la posibilidad de jugar con Uruguay más que con nosotros; y con dos compañeros que son unas piezas importantísimas dentro de nuestra fortaleza defensiva, como son Miranda y Godín”, declaró.

“Ojalá, José pueda desarrollar todo lo que tiene y lo que entendemos que nos puede dar de acá para adelante. Confiamos mucho en él y sabemos que está preparado. Después, ojalá que él pueda desarrollarlo en el campo”, añadió el técnico sobre el central uruguayo, que ha jugado un solo encuentro oficial esta temporada.

Desde el punto de vista ofensivo, Simeone descartó que su equipo tenga que mejorar sus salidas al contragolpe en esta temporada. “Siempre uno se guía de las características de los futbolistas y, en base a ellas, entendemos que no tenemos tanta velocidad sobre el largo, pese a que no estoy de acuerdo en que Mandzukic sea un hombre lento sobre el largo”, explicó.

“Él, por sus características de altura, se mueve mejor en el área, pero en los desplazamientos de 40 metros tiene un paso importante. No veo que tengamos que mejorar eso cuando en estos momentos tenemos que ir detrás de las características que tenemos de los futbolistas, de Mandzukic, Raúl García, Raúl Jiménez y más jugadores que necesitan un tiempo más para poder ganar el área, que es donde viven ellos”, continuó.

Simeone también fue preguntado por la calma que tiene el italiano Carlo Ancelotti, su homólogo en el Real Madrid, en el banquillo (“Yo no la mantengo. Todo lo contrario. Siempre lo veo que está tranquilo y tiene una paz interior que es muy buena”, respondió) y del duelo de la pasada madrugada entre Boca Júniors y River Plate (0-0).

“Un partido difícil, muy duro, muy trabado, muy fuerte… Fue un partido clásico de semifinal de Copa Sudamericana que se resolverá la semana que viene en la cancha de River”, valoró Simeone, que destacó que vio “bien” a su hijo Giovani en ese partido, en el que, “como todo el equipo, compitió”.

Majadahonda (Madrid), 21 nov (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy que no ha perdido la confianza en el italiano Alessio Cerci y que no le han dolido las declaraciones del atacante pidiendo más minutos en el equipo rojiblanco después del partido con su selección del pasado martes.

“A mí no me duele (que hable en la prensa). No siento ningún dolor porque no lo siento que sea un pensamiento hacia el entrenador. Es una expresión y la verdad no me duele. Yo pienso en el colectivo. No sé entrenar individualmente, no sé, y como no sé entrenar individualmente, entreno colectivamente”, explicó.

“La confianza (en Cerci) no se perdió. Y el entrenador intenta siempre pensar en el equipo y, claro, es muy difícil cuando tienes a Cerci, Griezmann, Raúl Jiménez, Raúl García, Mandzukic que jueguen todos. Es complicado. Alguno tiene que ir afuera y el entrenador es el que decide quién tiene que entrar y salir. Y no pasa por una cuestión de dejar de confiar o no, simplemente por lo que entiende que necesita para ganar los partidos”, repasó.

“Siempre busco el colectivo. Lo que sí yo abro los periódicos y veo que el Manchester, el Arsenal y el Inter quieren a Cerci y la verdad que el entrenador, que soy yo, no le dio posibilidad de jugar. Evidentemente, el Atlético de Madrid es un grandísimo equipo, porque hemos logrado vender a Demichelis en una pretemporada sin jugar y creo que si hoy Cerci, sin jugar, tiene tres equipos extraordinarios, el Atlético es un grandísimo equipo”, afirmó.

“Miro el diario y veo Arsenal, Manchester… El Atlético somos la bomba”, continuó el técnico, que, preguntado por si se plantea la salida de Cerci o algún jugador en el próximo mercado de invierno, respondió: “No. Estamos pensando en el Málaga que va a ser un partido muy duro”.

En los encuentros de selecciones también destacó el mexicano Raúl Jiménez, autor de dos goles frente a Bielorrusia. “Nunca dejé de confiar en él. Vi los dos goles. Se lo dije esta mañana, que vi los dos goles, y se reía”, dijo.

“Raúl está bien, el que no juegue es una decisión absolutamente mía, porque tiene todas las condiciones para jugar. Será tiempo. Ojalá tenga la paciencia para seguir trabajando de la misma manera, porque el único motivo por el que no juega es que yo elijo que no entre, pero está haciendo todo para tener que jugar”, añadió sobre el delantero, sin minutos en los últimos seis partidos del Atlético.

Simeone hizo una valoración “muy buena” de la participación de sus futbolistas con las selecciones, “porque hace tres años salían cuatro jugadores y hoy dieciséis”. “Creo que en el balance hay muchas más cosas positivas que negativas. Tiago pudo jugar dos partidos, Ansaldi también, Oblak pudo jugar que no venía jugando…”

“El balance es bueno y eso siempre es importante para ellos, porque las selecciones para todos los que hemos estado en ese lugar sabemos que es muy importante cuando estás ahí”, continuó.

La pasada semana, por la convocatoria de sus internacionales, el técnico sólo dispuso de cinco jugadores del primer equipo para los entrenamientos. “Nos estamos acostumbrando a esto. Ojalá siga siendo siempre así, porque quiere decir que los chicos han crecido. Todos estos 16 futbolistas que son hoy internacionales es por el trabajo de equipo que han hecho con nosotros. Toda la consecuencia que sea trabajar bien en el Atlético de Madrid le va a seguir dando la posibilidad de ir a sus selecciones”, declaró.

Majadahonda (Madrid), 21 nov (EFE).- El mexicano Raúl Jiménez, Saúl Ñíguez y Jesús Gámez, que se entrenó este viernes con una máscara para proteger la nariz fracturada hace una semana, regresan a la convocatoria del Atlético Madrid ante el Málaga, en una lista con las bajas de Mario Suárez, Joao Miranda y Guilherme Siqueira.

El medio centro madrileño cumplirá encuentro de suspensión por ciclo de cinco amarillas, el central internacional brasileño se lesionó en el último partido con su selección de esta semana y el lateral zurdo está sancionado por su expulsión por doble tarjeta en la anterior jornada de Liga frente a la Real Sociedad en Anoeta.

Con esas tres ausencias, el técnico Diego Pablo Simeone citó a sus 18 jugadores disponibles para el choque de este sábado, con la vuelta a la convocatoria de Saúl Ñíguez, fuera de la lista en los últimos dos partidos; Raúl Jiménez, descarte en los tres duelos anteriores, y Jésus Gámez, ya restablecido de una fractura en la nariz, aunque deberá jugar con una máscara protectora frente a su exequipo.

Los porteros Miguel Ángel Moyá y Jan Oblak; los defensas Juanfran Torres, Diego Godín, José María Giménez y Cristian Ansaldi; los centrocampistas Arda Turan, Alessio Cerci, Tiago Mendes, Gabi Fernández, Koke Resurrección y Cristian Rodríguez; y los delanteros Antoine Griezmann, Raúl García y Mario Mandzukic completan la convocatoria para el partido del sábado contra el Málaga.