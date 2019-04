Sobre Somos UNICEF #SomosUNICEF, es la comunidad online de la gente comprometida con la niñez y que quiere contribuir para mejorar el presente de los niños, niñas y adolescentes en México. Esta plataforma representa una experiencia única para los jóvenes y todas aquellas personas que desean ser agentes de cambio y que deciden ser parte de UNICEF como voluntarios en distintos espacios, especialmente utilizando las redes sociales y los medios digitales en favor de los niños, niñas y adolescentes. Para unirse por la niñez en México y el mundo, basta con registrarse en la página (https://somosunicef.mx) desde cualquier computadora o celular con conexión a internet, dándose de alta con su email o cuenta de redes sociales. Los [email protected] de #SomosUNICEF pueden realizar diversas acciones por la niñez como: · Compartir información importante sobre la situación de los niños con sus amistades y contactos en redes sociales. · Bloguear sus propias notas en favor de la infancia. · Movilizarse apoyando campañas e iniciativas en favor de la niñez y la adolescencia. · Participar en concursos y eventos especiales de UNICEF. · Ganar bonos y reconocimientos por las distintas acciones que realizan en favor de los niños que después podrán intercambiar por experiencias únicas. www.unicef.org/mexico https://twitter.com/UNICEFMexico https://www.facebook.com/unicefmexico

A photo posted by Thalia (@thalia) on Nov 11, 2014 at 6:42pm PST