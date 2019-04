Chistoso suceso: Una cabra se subió al techo de una casa

Chistoso suceso. Una cabra se subió al techo de la casa de su amo, al parecer porque encontró cerca una rampa. El inconveniente se desató porque el dueño del animal no estaba, por lo que sus vecinos decidieron llamar a la policía de Gresham, Oregón.

Los oficiales estando al frente de la situación, tuvieron que llamar refuerzos pues no querían hacerle daño al animal y no encontraban la manera de bajarlo. No obstante, uno de ellos confirmó que la cabra se defendería ya que su dueño no estaba cerca.

La situación que puso en apuros a la policía de Gresham, duró una hora, hasta que finalmente el propietario llego e indicó como bajarla.

