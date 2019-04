Vicente García: “Estoy feliz de hacer parte del nicho de artistas emergentes que hay aquí”

Publicidad









La noche de este martes 18, el reggae, la bachata, el soul y los sonidos tropicales de la música Vicente García llenarán el escenario del Teatro Astor Plaza.

El artista dominicano, quien desde que se radico en nuestro país hace unos meses se siente también colombiano, presentará un show llamado ‘Tropical bogotana’, su primer concierto de formato completo en la capital. Publimetro habló con él y esto fue lo que nos contó:

Su relación con Colombia se hace cada vez más estrecha por lo laboral y lo personal, ¿cómo se siente de estar aquí?

Mi primer viaje a Colombia fue en 2011 cuando vine a presentar mi primer disco, Melodrama y desde esa vez sentí una gran afinidad con el público colombiano. Con el tiempo, cada vez que venía crecía el número de seguidores y todo sucedía de una manera muy orgánica. Luego estuve un tiempo alejado cuando me volví independiente, hasta que hace un año decidí regresar porque quería reencontrarme con el público. Vine con unas expectativas medias a hacer un solo concierto, pero terminé haciendo cuatro porque se llenaban y eso me abrió muchísimo los ojos, sobre todo por lo cómodo que me sentía trabajado aquí . Me quedaba por semanas, hasta que en marzo de este año decidí venir a vivir a Bogotá y estoy muy feliz de hacer parte de ese nicho de artistas emergentes que hay aquí, que tienen ganas de hacer música de calidad y de manera diferente, no tan pendientes de querer sonar de tal manera para pegarse, sino haciendo música sincera.

Hablemos del concierto de este martes noche en el Astor Plaza, ¿qué tiene preparado para el show?

Es muy especial. Un concierto que me llena de ilusión, porque antes tenía que venir en un formato reducido, acústico casi siempre, en el mejor de los casos cuartetos… y era un poco como representar las canciones, pero ahora ya armé mi banda completa, con músicos colombianos y en esta ocasión el público va a poder escuchar las canciones tal cual como suenan en el disco, como las escucharon en la radio. Era algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Además el lugar es un teatro y me emociona que la gente se siente, vea la escenografía y puedan disfrutar de nueve músicos ene escena. Estoy muy feliz de que haya llegado el momento de poder hacer eso. También interpreto en este repertorio muchas canciones que me influenciaron a hacer Melodrama, boleros y chachachá de los años 60 y 70, de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico.

¿Por qué decidió llamarlo ‘La tropical bogotana’?

Porque es un reflejo de lo que estoy viviendo aquí. Los músicos son todos bogotanos y lo veo como una parte importante de mi proceso de integrarme a esta ciudad.

¿Va a haber invitados?

(Risas) ¡Es sorpresa!

Lo hemos visto combinando su voz con la de artistas como Cultura profética o Ximena Sariñana, ¿cómo le va con las colaboraciones?

Superbién. Esas canciones, sobre todo la que hice con Cultura Profética me abrió muchísimas puertas. Me dio a conocer de una manera muy bonita, porque fue a través de la música, no algo programado, sino que todos los seguidores de cultura empezaron a investigar quién era yo, qué hacía y pues me encantó. Con Ximena también fue súper agradable. Cuando le envié la propuesta de que cantara conmigo yo no tenía disquera, simplemente me conseguí su correo y fui feliz porque ella aceptó y el resultado fue muy bonito. Ya estando aquí he tenido propuestas de colaborar con artistas que admiro muchísimo, como Juan Pablo Vega o Catalina García y de conocer otros que me encantan y con los cuáles gracias a Dios tengo el chance de compartir ideas, como Manuel Medrano y Esteman.

Sus letras son románticas, pegajosas, de un amor un poco idílico, ¿qué lo inspira?

A mí me inspira mucho el desamor. Ahí encuentro un nicho muy fuerte porque siento que el ser humano, cuando está en despecho, se descarga y yo aprendí a descargarme escribiendo, pero también me gusta mucho plasmar la cultura de mi país, de donde vengo, la manera de hablar, los modismos, los costumbrismos, los refranes… es algo que he aprendido mucho de Juan Luis [Guerra] y es hermoso porque llevas tu identidad, te hace único, te hace alejarte de los clichés.

‘Melodrama’ de 2010 es un disco que le ha dado muchos frutos, su debut como solista, ¿pensó que le iba a dar tanto material?

Realmente no. Fue mi primer experimento como solista, mi primer experimento en la música tropical y todo era nuevo para mí. Lo hice con todas las ganas que tenía, que sentía en aquel momento de meterme en las cosas de mi país, pero no pensando en el éxito, o en que esa iba a ser el disco que me iba a catapultar. Siempre con los pies puestos en la tierra. Y gracias a Dios ahora uno mira hacia atrás y se da cuenta de que sí marcó en muchos corazones y de que como compositor y como artista es un gran cumplido.

Y ahora, ¿ya está trabajando en un nuevo disco?

El tema de la composición es constante y tengo material casi para tres discos. Lo que pasa es que me ha costado mucho meterme en un estudio a grabar un disco completo, aunque he ido sacando canciones como sencillos y hacen parte ya de mi repertorio y informalidad de las redes sociales, de irle dando mi música a la gente, me gusta mucho. Pero el año que viene sí pienso entrar al estudio, probablemente en el primer trimestre.



