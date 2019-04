Ciclovías en un mundo perfecto

Esta es mi realidad diaria: el trancón de la carrera 50. Yo cogía la 50 todos los días porque la 30 se había vuelto insoportable (y eso que no tiene semáforos). Fue un gran hallazgo en su momento y alcancé a ahorrarme la mitad del tiempo en cada recorrido. Todo iba bien hasta que hace unos meses le quitaron un carril para hacer una ciclorruta. Ahora la 50 es como la 30, pero con semáforos.



Las ciclorrutas están bien, sería una belleza poder andar en bicicleta y no en carro, pero no en Bogota, donde ya no caben ni la gente ni los carros. Tengo entendido que la capital tiene unos 370 kilómetros de ciclorrutas. Eso en el papel suena bien, pero se pone uno a pedalear y descubre vías cortadas o invadidas. Yo no entiendo esa obsesión de los gobiernos distritales por aplicar cosas de primer mundo en este gran roto del tercero que es Bogotá. ¿No sería más lógico evacuar primero problemas de movilidad, seguridad, educación, salud y empleo y después sí ponernos a hacer una red para bicicletas? Hagamos vías para los carros y mejoremos el SITP, luego sí pensemos en dos ruedas.

Yo no tengo bicicleta por varias razones. Primero, está el clima. Acá no se sabe cuándo se va a desfondar el techo. Segundo, el tema de la cultura ciudadana; muchas veces en esta ciudad lleva la vía el del carro más grande. Tercero, está el tema de la seguridad. Todas las semanas oigo de alguien al que bajaron de la cicla a punta de cuchillo. Eso sí, tampoco tengo carro, hago todo lo posible por andar a pie. Se goza más, y pesimista como soy, pienso que si me van a atracar tengo más posibilidades de escapar corriendo que metido en un trancón. La foto, tomada desde un taxi, se debe a que debo ir con frecuencia a los lados de Las Américas.

Hace poco salió en la prensa un artículo que afirmaba que el 76% de los bogotanos se mostraba pesimista hacia su ciudad, el nivel más alto de la historia, superior incluso a los días en que destituyeron a Samuel Moreno. Tres factores se le atribuían a la histórica cifra. El primero tenía que ver con la movilidad; el segundo, con la corrupción y los conflictos de intereses, y el tercero, con la falta de visión del alcalde. Nadie sabe hacia dónde va esta ciudad, pero yo sí les digo una cosa: por la 50 no va para ningún lado.

