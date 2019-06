Los empresarios exigen reforma ambiciosa al G20 para lograr el crecimiento

Publicidad



Brisbane (Australia), 14 nov (EFE).- Los empresarios instaron hoy a los líderes del G20 a realizar una reforma ambiciosa para aumentar el crecimiento económico mundial y combatir el desempleo, durante la cumbre que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane.

Los países miembros del G20 representan el 85 % del PIB mundial, el 80 % del comercio global y tienen dos tercios de la población total.

“Se debe crear un ambiente propicio para los negocios de forma que se estimule las inversiones, amplíe la productividad y aumente la actividad económica y el crecimiento”, dijo el presidente del B20 (Business 20), Richard Goyder, director gerente de la empresa australiana Wesfarmer.

Una treintena de empresarios del B20 transmitieron estas inquietudes en una reunión al primer ministro australiano, Tony Abbott, anfitrión de la cumbre que tiene como objetivo lograr un crecimiento en un 2 % por encima de los pronósticos para 2018 y con ello inyectar 2 billones de dólares a la economía mundial.

Este objetivo, que deberá ser plasmado en el Plan de Acción de Brisbane que se anunciará en la clausura de la cumbre, el domingo, fue reajustado a la baja el pasado septiembre a un 1,8 % debido a que el crecimiento mundial ha sido más débil de los esperado, especialmente en Europa.

“El mundo estará substancialmente mejor a raíz de esto”, indicó Abbott durante la reunión, al referirse a la agenda de la cumbre, que tiene un fuerte énfasis en el crecimiento y el empleo.

El B20 también presentó 20 recomendaciones centradas en cinco áreas claves: finanzas, capital humano, infraestructuras, comercio y transparencia para lograr las metas de crecimiento y creación de empleo.

Una de las iniciativas del G20 más celebradas por los empresarios es la de crear un Núcleo de Infraestructura Global que facilite las inversiones en este sector en todo el mundo, que añadiría 600.000 millones de dólares al PIB mundial y aportaría unos 10 millones de empleos adicionales para 2030.

La posición empresarial para esta cumbre dista mucho de la que tienen las organizaciones civiles del G20 (C20), que reclaman un crecimiento inclusivo que beneficie al 20 % de la población más pobre.

El C20 también abogó por la creación de empleos de calidad, especialmente para los jóvenes, y la inclusión del impacto del cambio climático en la agenda de la cumbre, por entender que atañe a la economía aunque se niegue a hacerlo el país anfitrión, Australia, cuyo Gobierno ha eliminado el impuesto a la emisión de gases contaminantes.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, también se pronunció hoy, para alertar de que los altos niveles de desigualdad pueden dañar el crecimiento a largo plazo, y para abogar por una mayor redistribución de los recursos.

Durante un encuentro con las organizaciones sindicales del G20 (L20) en Brisbane, Gurría explicó que un estudio que lleva a cabo su organismo muestra que si las desigualdades aumentan más podrían provocar reducciones de hasta el 7,5 % del PIB por cápita en los próximos 25 años.

“Debemos tener cuidado en garantizar que las estrategias del G20 en crecimiento no solo impulsen este crecimiento y la creación de empleo, sino que también tengan en cuenta las desigualdades”, dijo Gurría.

Según la OCDE, el 10 % de la población más rica tiene unos ingresos 10 veces superiores a los del 10 % de población más pobre, cuando en 1980 la diferencia era de 7 veces, y en 1990, de 8.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, opinó que los objetivos de crecimiento que se ha impuesto el G20 en esta cumbre “es un paso en la dirección correcta si se implementan”, en una entrevista concedida al diario Australian Financial Review y publicada ayer.

No obstante, Lagarde advirtió de que el objetivo no creará todos los puestos de trabajo necesarios.

A pesar del énfasis económico, la cumbre del G20 también estará marcada por el brote del virus ébola, el cambio climático, la crisis en Ucrania y la amenaza terrorista.

Rocío Otoya

Birsbane (Australia), 14 nov (EFE).- El primer ministro de Australia, Tony Abbott, dijo hoy que el crecimiento económico y la creación de empleo, y no el cambio climático, serán los principales asuntos en la agenda de la cumbre de líderes del G20 de este fin de semana en Brisbane.

Abbott subrayó el carácter económico del foro para negar la prioridad del cambio climático en las discusiones, en un almuerzo de negocios tras ser preguntado por el acuerdo para la reducción de emisiones entre Estados Unidos y China.

“En relación a Australia, yo me centro no en lo que podría pasar dentro de 16 años sino en lo que estamos haciendo ahora. Y no estamos charlando, estamos actuando”, dijo el primer ministro australiano.

El gobierno de Australia, uno de los principales contaminadores per cápita del mundo, ha eliminado el impuesto a la emisión de gases contaminantes y aún no ha definido su objetivo para el uso de energías renovables en el país.

Abbott dijo el mes pasado que el carbón “es bueno para la humanidad” y que la industria relacionada con este recurso “es una parte esencial del futuro económico” de Australia.

El tesorero federal de Australia, Joe Hockey, ya dijo ayer que el cambio climático entrará en las discusiones del G20 pero aclaró que “es parte de la agenda, no son la agenda. La agenda total es centrarse en el crecimiento económico y el empleo”.

Hockey, no obstante, calificó como una “buena señal para el mundo” el acuerdo entre China y Estados Unidos para reducir sus niveles de emisión de gases contaminantes en 2030 y 2025, respectivamente.

Desde el inicio de la cumbre diversos sectores de la sociedad han instado a Australia, que preside este año el G20, que incluya el impacto del cambio climático en la economía en la agenda del G20.

Brisbane (Australia), 14 nov (EFE).- Las organizaciones sociales de los países del G20 pidieron hoy a sus líderes que traten el cambio climático en la cumbre que mantendrán este fin de semana en Brisbane, y que realicen mayores esfuerzos para crear empleo juvenil y conseguir un crecimiento inclusivo.

“Si la presidencia australiana del G20 no expresa un fuerte compromiso con el crecimiento inclusivo estará ignorando las voces de la sociedad civil y las de la OCDE, el FMI y otros países”, dijo en una rueda de prensa el presidente de este colectivo (C20), Tim Costello.

Costello indicó que la cumbre del G20 será “irrelevante” si no “adopta medidas concretas y tangibles para reducir la desigualdad y abordar el cambio climático para generar beneficios justos que mejoren la vida de miles de millones de personas”.

El G20, bajo la presidencia de Australia, se fijó como objetivo lograr un crecimiento en los próximos cinco años de un 2 % por encima de las previsiones.

“El C20 insta al G20 a adoptar medidas que beneficien los ingresos del 20 % de los hogares más pobres y planes de crecimiento que vayan de la mano de empleos de calidad”, acotó Costello, al enfatizar que el crecimiento no necesariamente se traduce en empleo sino en beneficio para las empresas.

Un reciente informe de Oxfam señala que el G20 ha acumulado 17 billones de dólares este año, de los cuales más de un tercio ha ido a parar a manos del 1 % más rico.

La experta en asuntos laborales Sally Sinclair recordó que en el mundo hay 600 millones de jóvenes que no estudian y que “uno de cada dos jóvenes está desempleado” en los países del G20.

“Esta situación no es deseable ni económicamente sostenible”, manifestó Sinclair.

El impacto del cambio climático en la economía fue un asunto importante en la rueda de prensa del C20, en una jornada en que el primer ministro australiano, Tony Abbott, indicó que la cumbre del G20 se centrará en el crecimiento económico y el empleo.

“El cambio climático está en mi agenda, en la de la mayoría de los líderes de los países del G20 que vienen a Brisbane, de las pequeñas naciones insulares, de los países de África, Latinoamérica y del Sudeste Asiático y de cientos de millones de personas en todo el mundo de los países ricos y pobres”, dijo Dermot O’Gorman, experto en Clima y Sostenibilidad del C20.

“Si tenemos más de dos grados de calentamiento global y estamos en camino de sobrepasarlo de acuerdo a los pronósticos científicos, podríamos eliminar hasta un 2 % del crecimiento de la economía global”, subrayó O’Gorman.

El profesional añadió que también es relevante saber “que si acabamos con los subsidios y ayudas a los combustibles fósiles, a los intereses gasísticos y de la explotación del carbón, podemos ahorrar 2 billones de dólares anuales, lo que equivale al 2 % del crecimiento económico”, además de ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 13 %.

Otros asuntos que se pusieron de relieve fueron la lucha contra la corrupción, la transparencia y la lucha contra la evasión fiscal de las grandes multinacionales, entre otros.