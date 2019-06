FOTOS: Rigoberto Urán se desnudó por una noble causa

Publicidad



















En la tarde del jueves en la Galería La Cometa se hizo la presentación oficial de la subasta de cuatro fotografías de Rigoberto Urán las cuales tienen como objetivo ayudar a tres fundaciones que ayudan a la población menos favorecida del país. Para estas fotografías el ciclista posó desnudo y sacó otra faceta aparte de las ya conocidas de deportista y empresario.

Las fundaciones beneficiadas serán: Fundación Fútbol para el futuro del futbolista Juan Guillermo Cuadrado. Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Y un hogar geriátrico ubicado en Urrao, de donde ‘Rigo’ es oriundo.

Las sesión de fotos tuvo lugar en Urrao en una locación muy especial para el ciclista a mitad del 2014 y fueron tomadas por el fotógrafo Mauricio Vélez y todo contó con el apoyo de la empresa TAG Heuer. El ciclista atendió a los medios y presentó esta gran iniciativa con la autenticidad que lo caracteriza.

El mismo ‘Rigo’ confiesa que no estaba muy convencido de la idea que le planteó el fotógrafo Mauricio Vélez, “En un principio dije que no, soy ciclista y sería muy difícil y pesado para mí hacer eso. Pero mirando las causas y la razón por la que íbamos a hacerlo dije vamos para adelante. Igual nunca es fácil posar para un lente y más cuando yo nunca lo había hecho”. Después, al conocer el trabajo de las fundaciones y lo que hacían por la gente se decidió, “Todo lo que se hace en estas fundaciones se esta invirtiendo, se esta haciendo bien, saben ejecutar y no solo es regalar por regalar”.

Para el pedalista antioqueño es un deber como deportista y como persona privilegiada tener responsabilidad con el país y ayudar en lo que más pueda, “Yo pedaleo por dos razones. Pedaleo por estas fundaciones y vivo pedaleando por Colombia, no solo yo, todos los deportistas estamos haciendo deporte por Colombia, porque se hable bien de Colombia”.

Aunque es consciente de los resultados positivos y el protagonismo que ha ganado por el deporte, sabe que la vida es mucho más y debe tener más objetivos, “Todo en la vida no es deporte, todo en la vida no es ciclismo, todo en la vida no es fútbol. Hay que hacer muchas más cosas y cuando te invitan a un proyecto como este hay que distribuir el tiempo muy bien para cumplir. Quiero aprender, quiero prepararme hacia el futuro poco a poco y seguir haciendo mis cosas y que se beneficien la mayor cantidad de personas”.

Para Urán lo importante que se logra en el exterior hace que progrese un poco el país y que todos logren tirar para el mismo lado, “Es un orgullo tener a corredores como Nairo como rivales, así compitamos para diferentes equipos, se está dejando en alto el nombre de Colombia. Esto también lo hacen los futbolistas, Caterine Ibargüen, Mariana Pajón, Orlando Duque”. Esta posición demuestra que el ciclista es un fuera de serie, tanto en el deporte como en su vida personal.

En el aspecto deportivo también hay un balance positivo y no hay nada para lamentarse o reprochar a pesar de las dificultades de salud que lo afectaron al cierre de la temporada, “Fue un año bastante bueno, tiene dos etapas; una muy buena donde se obtuvieron los resultados esperados y una segunda etapa normal, sobre todo cuando tuve los problemas de salud para la Vuelta España. Todos los años se aprende”.

El Giro de Italia marcó algo muy importante, el segundo lugar detrás de Nairo Quintana así lo demuestra, “En el Giro de Italia se mejoró mucho para la contrarreloj respecto de 2013. Esto es muy importante para ya que es en lo que me gusta más para competir”, la llegada al Omega Pharma también hacen parte del cambio para bien del año 2014, “En este año llegar a un equipo nuevo, con objetivos y metas diferentes, hacer podio en una importante carrera, subir el nivel, todo fue bueno para mí y estoy muy contento con el equipo”.

Para el año 2015 no hay nada propuesto, todo se definirá cuando viaje a Europa y haga la programación de la temporada con su equipo, “No sé todavía cómo será la temporada 2015, viajaré en diciembre para reunirme con el equipo y decidir si estaré en el Tour de Francia, en el Giro de Italia y en las demás competencias”.

Rigoberto definió el año del ciclismo colombiano como bueno y positivo, “Todos los años son importantes, pero estando en el ciclismo élite ya pensamos los colombianos en ganar y dejar esa barrera que nos impedía pensar en los primeros lugares”.

Datos de la subasta

– Las fotos empiezan la subasta en 5 millones de pesos, pero se espera que se multiplique por lo menos 3 o 4 veces su valor inicial.

– Desde el 10 de noviembre las fotografías están en Mercado Libre para que los interesados hagan sus ofertas y puedan acceder a ellas.

– El 3 de diciembre se anunciará en La galería La Cometa quienes compraron las fotos, cuánto se recaudo y las ganancias se reunirán para repartir en partes iguales en las diferentes fundaciones.

Lea también

Colombia se la juega toda en los Centroamericanos y del Caribe

Todo listo a un día del amistosos frente a Estados Unidos

Con clásico inicia el cuadrangular para Santa Fe