¿Quién odia a quién en Hollywood? Estos famosos no se pueden ver ni en pintura

Está claro que no todas personas somos compatibles. Podemos tener algunos roces en los ambientes en los que convivimos: en el trabajo, con los grupos de amigos y hasta en la familia. Obviamente, los famosos no están exentos de esto.

Y hay algunos de ellos que no se pueden ni ver o simplemente se evitan para no tener algunos problemas. Entre las celebridades hay conflictos de amor, de trabajo o simplemente porque no tiene ninguna afinidad.

En nuestra galería podrás encontrar quién odia a quién en Hollywood y por qué.