"Me recordarás siempre": Hombre le avisó por SMS que la contagió con VIH

Publicidad

























Abby Landy, de Australia, fue diagnosticada con VIH a los 23 años. Contrajo el virus por un hombre con quien salió en 2012.

Ella aseguró al periódico británico Daily Mail que, durante la relación, el hombre comenzó a comportarse de forma “sexualmente agresiva”, lo que la llevó a finalizar el noviazgo. Él insistió en continuar la relación pero ella se negó. Finalmente, él respondió con un mensaje de texto que leía: “Espero que me recuerdes para siempre”. Al mismo tiempo, Landy había comenzado a sentirse mal. Fue entonces que sus sospechas la llevaron someterse a una prueba de VIH.

“Mi ginecóloga dijo que no era necesario”, admite Landy. Pero ella insistió y, desafortunadamente para ella, el resultado de su prueba fue positivo.

Abby narra su historia en un documental titulado: “Transmissión: The journey from AIDS to HIV”. En la galería podrán ver imágenes de Landy, quien se ha convertido en una exitosa defensora de los derechos de personas con VIH.

En la galería: Abby Landy y 5 famosos que viven y vivieron con VIH. Para leer la información de la galería desde un smartphone o tablet, seleccionen “ampliar galería” y después “mostrar texto”.



Lea también