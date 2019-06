Carvajal e Illarra siguen trabajando en solitario, el resto con el Castilla

Madrid, 12 nov (EFE).- Dani Carvajal y Asier Illarramendi, que siguen con el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, volvieron a trabajar este miércoles en solitario, en una sesión de entrenamientos del Real Madrid en la que los seis jugadores que no han ido con su selección se ejercitaron con el Real Madrid-Castilla.

Carvajal e Illarramendi, a quienes se espera recuperar para el próximo compromiso liguero del equipo, Eibar-Real Madrid, de la duodécima jornada liguera, que se jugará el sábado 22 de noviembre, realizaron carreras en solitario en el campo 1 de la Ciudad Deportiva madridista de Valdebebas.

En cambio, Álvaro Arbeloa, Nacho Fernández, Jesé Rodríguez, el portugués Fabio Coentrao, el brasileño Marcelo Vieira y el portero Fernando Pacheco, los únicos seis que, además de los citados Illarra y Carvajal, no están con su respectivas selecciones, estuvieron trabajando con el filial Real Madrid-Castilla, de la Segunda división B, en el campo 3.

A falta de los catorce internacionales que están con su respectiva selección para los compromisos de la presente y próxima semana, los ocho “supervivientes” de la primera plantilla madridista volverá el miércoles a los entrenamientos, en una sesión fijada para las 11.00 y que, al igual que este martes, será a “puerta cerrada”.

Madrid, 12 nov (EFE).- Sergio Ramos, segundo capitán del Real Madrid, aseguró sobre las rotaciones que anunció su técnico Carlo Ancelotti que a él no le gustaría descansar y que no cree que el portugués Cristiano Ronaldo vaya a quedarse en el banquillo.

“En equipos punteros es difícil que las rotaciones sean amplias. No creo en las rotaciones, aunque nadie es imprescindible. Hay jugadores a los que no nos gusta rotar, pero es fundamental para dar equilibrio al equipo. Dudo que Cristiano vaya a rotar y perderse un partido porque es perder tiempo, dinero y prestigio”, dijo en una entrevista concedida a Radio Marca.

“Si tiene descanso los números serían otros. Prefieres rendir a un nivel máximo tres años, que nadie va a alcanzarte, a dosificarse cinco años. Para dar frescura al cuerpo hay que quitar tres de ocho partidos al mes y todos los partidos tienen importancia. Es difícil elegir el momento adecuado para parar”, añadió.

Ramos elogió a Ancelotti y reconoció que en este momento el ambiente en el vestuario del Real Madrid ha mejorado respecto a la época del portugués José Mourinho.

“Los que más tiempo llevamos en el vestuario siempre intentamos que el clima sea lo más ameno posible y que la gente nueva no se encuentre con problemas antiguos. El ambiente ahora es más tranquilo”, afirmó.

“Ancelotti, además de ser una grandísima persona, ha dado tranquilidad y estabilidad al vestuario para no tener polémica. Ha sabido manejar a cualquier tipo de jugador y problema. Se ve en sus declaraciones. Además de tener una relación profesional con él lo considero amigo porque pasamos horas charlando. Con entrenadores que han sido futbolistas se aprende más que de otros”, añadió.

Sobre el Balón de Oro, Ramos ve como principal candidato a Cristiano Ronaldo y asegura que el resto de compañeros del Real Madrid comparten sus éxitos individuales. Cree que con un buen Mundial, él también habría tenido opciones.

“Si gana el Balón de Oro Cristiano de nuevo es justo merecedor. Para mí es un orgullo que lo gane él, los títulos individuales son fruto del colectivo. Es un jugador único, una leyenda que va a seguir batiendo récords difíciles de superar por cualquier otro. Nosotros, como equipo, nos sentimos orgullosos porque son parte del trabajo de todos”, reflexionó.

“Quizás después de la temporada del año pasado, mis números muy buenos, marcar dos goles en Múnich y en la final de ‘Champions’, te recuerda a Cannavaro, que fue campeón del Balón de Oro y premio FIFA, y te hace verlo más cerca que nunca. Pero siendo un defensa necesitas un plus más y es lo que quería buscar en el Mundial para poder competir con Messi y Cristiano. Al defensa se le exige un poco más. Estar entre los tres finalistas sería un sueño”, agregó.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró la pasada semana que Cristiano es el heredero de Alfredo Di Stéfano. Ramos recordó la figura de un icono del madridismo como Raúl González.

“Siempre he sido partidario de que la base del Real Madrid esté formada por cuatro o cinco futbolistas nacionales. Soy partidario de que vengan los mejores jugadores del mundo, pero con esa mezcla. El ‘presi’ tiene una opinión y nosotros otra. Di Stéfano todo el mundo sabe lo que ha sido, forma parte del escudo del Real Madrid y Cristiano está consiguiendo números muy importantes para estar ahí, pero Raúl forma parte del escudo, como Di Stéfano”, dijo.

Ramos confesó que muchas noches ve el gol que marcó en el minuto 93 en la final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid: “No hay un día que no me emocione viendo el vídeo del gol”.

Asimismo, mostró su ilusión por seguir muchos años en el Real Madrid: “No me planteo en ningún momento salir, siempre que me valoren”.

Reconoció, sin embargo, que le atrae jugar en Inglaterra: “A veces me he planteado jugar en otras ligas, pero salir nunca. La Premier es una liga que admiro y me encanta y no la descarto en un futuro muy lejano, aunque no hay tiempo para todo. Si aquí llegamos a un acuerdo y ampliamos el contrato, con 34 o 35 años no estaría al nivel que quiero para competir en la Premier, o tal vez sí. Quizá la aventura sea otra”.

Y reconoció que en la situación que está viviendo su amigo Iker Casillas, él habría optado por marcharse del Real Madrid.

“El primero que debe de aceptarlo y que no debe influenciarle es a Iker. Después de todo lo que ha vivido, no deben afectarle estas cosas. Le he dado una opinión más cercana. Hay que ponerse en la piel de cada uno. Para mí, por encima del dinero, está la felicidad de los míos y la mía. Habría tomado otro tipo de decisiones”, subrayó.