Atento a la salud de sus hijos. Cómo reconocer síntomas de diabetes tipo 1

Esté atento a detectar los síntomas de la diabetes tipo 1. Si reconoce estos síntomas tome sus precauciones:



1) Sed excesiva

2) Falta de energía

3) Orina frecuente

4) Pérdida de peso

5) Mojar la cama

6) Vómitos, deshidratación o respiración rápida



El programa de la Federación Internacional de Diabetes (FID) Life for a Child cree que la forma más frecuente de muerte para los niños o jóvenes adultos con diabetes tipo 1 en el mundo en desarrollo es el diagnóstico erróneo. En otras palabras, si el nivel de concienciación de un médico respecto a la diabetes es bajo, diagnosticará otra afección por error. Cualquier tratamiento que se aplique como resultado de este diagnóstico erróneo probablemente sea ineficaz sin remedio en lo que respecta a la diabetes y el joven estará condenado a morir por diabetes tipo 1 no diagnosticada.



Otro tema relevante

Es importante que cualquier tema sobre diabetes en general debe considerarse la gran diferencia que hay las personas que padecen diabetes tipo 1 y las que padecen diabetes tipo 2. El 90 % de las personas que padecen diabetes son tipo 2 en las cuales la diabetes puede pasar desapercibida por varios años.



La diabetes tipo 1 que es la que se presenta en niños y jóvenes presenta una sintomatología abrupta que si no es atendida oportunamente puede llegar hace causal de muerte.