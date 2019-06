¡WTF! Con estas imágenes inician algunas películas porno

Publicidad





















La mayoría de producciones de cine XXX no tienen una trama fuerte como las de otros generos. Sin embargo, en los últimos años los productores de esta industria han tratado de mejorar esa parte y ya en el mercado del cine para aldultos se encuentran películas con historia. Inclusive, Esperanza Gómez, actriz colombiana, dice que no participa en ninguna cinta que no cuente con argumento.

Apesar de los esfuerzos por crear historia, aún hay producciones que carecen de historia y solo van al grano. Para la muestra de un botón estas fotos que muestran cómo incian algunas películas. ¿Qué prefiere ver usted, peliculas XXX con trama o directo al grano?.

Lea también