Por eso mi objetivo es llegar a las necesidades de ellos (los bomberos) y no a las de los corbatudos que somos nosotros”, Luis Fontalvo, director de los bomberos de Bogotá

Dato 17 Estaciones y cerca de 500 bomberos son con los que cuenta Bogotá para atender las emergencias. Técnicamente, la ciudad debería tener 45 estaciones y cerca de 800 bomberos.

Usted lleva un poco más de dos meses frente a la dirección, ¿Cómo recibió la institución?

Esta es una institución que merece el reconocimiento, que merece el respeto de todos los ciudadanos, es la entidad que atiende las emergencias que se ocasionan por incendios y todo tipo de accidentes.

Lo que encontramos es una considerable fractura entre lo administrativo y lo operacional, hemos recorrido todas las estaciones para conocer directamente la opinión de los bomberos sobre su institución y encontramos que es necesario volcar la actividad administrativa y presupuestal a los bomberos que realmente atienden las emergencias.

Estos señores son verdaderos atletas con una gran vocación social, porque no es fácil ir a tragar humo para salvar a los demás, para eso se necesita tener un verdadero compromiso, son realmente héroes y necesitan mejorar sus condiciones.

¿Y cuáles son esas necesidades que tienen los bomberos?

Un bombero realmente equipado cuesta alrededor de 100 millones de pesos, se requieren zapatos, chaquetas, se requiere equipos para atender las emergencias, se requieren herramientas esenciales en esta actividad como las maquinas y vemos que hay problemas de uniformes, de infraestructura, hay estaciones construidas hace 50 años donde hay incomodidad y los bomberos permanecen buena parte del tiempo, turnos de 24 horas, sin el confort necesario.

Esas estaciones viejas están en contraste con las modernas, como por ejemplo esta sede central, donde antes había un campo de entrenamiento que desapareció y se privilegió lo burocrático. Ahora que tenemos un diagnostico de nuestras estaciones que son la cara de la institución vemos que se necesita un cambio urgente.

¿Y qué se está haciendo para atender estas necesidades?

Espero que el presupuesto que nos van a dar podamos orientarlo realmente a las necesidades prioritarias, es decir, en las 17 estaciones que son la parte viva y que presta el servicio. Según los estándares internacionales, debe haber un bombero por cada 1000 habitantes, pero hay uno por cada 16.000 , tenemos un déficit, lo mismo con las estaciones.

Y ¿qué pasa con los que se prestan como voluntarios?

Nuestra tarea es ampliar la base social, ante pocos bomberos nuestros aliados serían los ciudadanos, por eso avanzamos comprometiendo a la ciudadanía para prevenir las emergencias porque si bien tenemos la misión de atender las emergencias, la mejor forma de hacerlo es evitarlas

En este momento se está negociando el conflicto y el cuerpo de bomberos quiere estar apagando ese incendio de la guerra, enseñando a toda la ciudadanía a que haga parte de este proceso.

No es posible que un empresario meta en 20.000 metros cuadrados 600.000 llantas a campo abierto con el peligro que esto implica, que no cumpla a pesar de lo que han pedido las autoridades. Por eso necesitamos tener una responsabilidad de la ciudadanía.

Usted es uno de esos civiles que ha participado en las emergencias, ¿tiene alguna anécdota en la línea de fuego?

La más hermosa anécdota es que me bauticé con un incendio forestal de alta copa, en los cerros orientales y cuando yo llegué se precipitó un aguacero natural y algunos periodistas me entrevistaron, yo llevaba apenas tres días aquí y no tenía ni chaqueta ni gorra ni nada y me rodearon con el ánimo de ‘corcharme’ acerca del incendio y yo dije, lo que no saben es que yo soy un chamán y apague el fuego con un ritual, desde allí me llaman el chaman.

La semana pasada que estuvimos en Fontibón, llovió en el norte pero en Fontibón no, entonces yo dije: se me cambiaron los papeles, no calibre bien, ahí me equivoqué.

Ante la difícil situación ¿Cómo se priorizan las emergencias?

Aquí se atienden las emergencias conforme van ocurriendo, en una ciudad tan caótica como Bogotá, que además está sobre diagnosticada en desastres las emergencias se deben organizar.

En Bogotá, son pocos los incendios que se presentan, cuanto tiempo no había pasado para que se presentara un incendio como el de Fontibón, aquí los accidentes de transito son el pan cotidiano de los bomberos, así como los rescates. Por eso, el cuerpo oficial de bomberos están entrenados para este tipo de emergencias.

También es común que se roben 5 o 10 medidores de gas y las tuberías quedan expuestas, por lo que el cuerpo de Bomberos es el que debe atender, primero que nadie, este tipo de emergencias, es la primera institución en llegar a cualquier lugar afectados.

Bueno y cómo se atiende la emergencia, ¿Qué se hace desde que se recibe la llamada de alerta?

Lo primero es que existe el numero NUSE que registra las emergencias en Bogotá, si la emergencia comprometa a los bomberos nos la trasmite, cuando llega la solicitud la estación mas cercana al lugar es la que responde. Cuando llegan y analizan la emergencia, pide ayuda a otras instituciones que puedan estar involucradas.

Además, contamos con una ambulancia que atiende a las víctimas o a los mismos bomberos que se puedan ver comprometidos en la atención de la emergencia. Luego van llegando las demás entidades.

¿Cómo hacen con las falsas alarmas?

En el NUSE me cuentan que el 80% de las llamadas son ‘tomadera de pelo’ y buen numero de ellas son de pervertidos, pero normalmente se hace una verificación para establecer la realidad de las cosas y lo que ocurre es que cuando se moviliza una máquina de bomberos es porque realmente sucedió, sí hay falsas alarmas pero igual se verifican.

Finalmente, ¿Cuáles son los retos que tienen para 2015?

En medio de las dificultades y limitaciones que se tienen, creo que en los primeros días de diciembre la Bogotá Humana entregará una nueva estación de bomberos con lo ultimo en materia arquitectónica, también la adquisición de un buen numero de máquinas, de grúas con capacidad de movilizar lo que se tiene actualmente. Se van a comprar máquinas escaleras para llegarlo lo más cerca posible a los incendios de altura, necesitamos pasar del piso 40 al 50.

Aquí los Bomberos trabajan 24 horas y descansan otras 24, todo este tiempo de labor significa negar la historia de los trabajadores en el mundo, que deben trabajar ocho horas y negar la actividad bomberil, donde se va a atender la emergencia sin saber si va a regresar, la idea que se tiene es hacer un turno de 24 horas descansado 48 o tres turnos que minimicen la jornada laboral, no es humano tener trabajos de más de 24 horas y el bombero necesita estar en su casa con hijos y esposa.

Hace poco vi una encuesta que mostraba las instituciones más respetadas por los colombianos y estaba la iglesia y el ejercito pero no aparecen los bomberos, cuando ellos son los que salvan vidas pero no disparan balas sino agua, nos hacen creer que los héroes son los que disparan balas y matan a la gente.

En medio de tantas precariedades los bomberos necesitan una mejor atención, grave que el oso de la corrupción aparezca y se roben las vainas, por eso mi objetivo es llegar a las necesidades de ellos y no a las de los corbatudos que somos nosotros.

