Marc Márquez afirma que el objetivo es luchar por la victoria

Cheste (Valencia), 8 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), a pesar de concluir los entrenamientos oficiales del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en quinta posición, aseguró que se encuentra “bien” y que su objetivo “es luchar por la victoria”.

“Me veo bien, sobre todo a base de ritmo y puesta a punto. Durante todos los entrenamientos he estado marcando muy buen tiempo y en los cuartos libres con el neumático usado también he hecho un buen tiempo y me encuentro muy bien con la moto, así que el objetivo mañana es luchar por la victoria”, explicó Márquez.

Sobre sus posibles rivales en Valencia, el piloto de Repsol destacó: “Si hablamos de ritmo veo muy bien a Dani (Pedrosa), es al que veo quizás más fuerte, y luego está Jorge (Lorenzo), pero con Valentino (Rossi) no te puedes fiar nunca pues siempre es una incógnita porque es un piloto más de domingos y si hoy ha hecho el mejor tiempo es que mañana estará luchando por la victoria”.

Marc Márquez reconoció que le sorprendió un poco el rendimiento del italiano: “Cuando he llegado a mi taller después de la caída y lo he visto primero si que me ha sorprendido, porque le estaba costando un poquito este fin de semana y al final ha logrado ser el más rápido, que hacía tiempo que no la conseguía”.

La carrera “seguramente será bonita, es la última y será especial, todo el mundo se quiere despedir del año y muchos pilotos de su equipo con buenos resultados, por lo que será una carrera en la que todo el mundo irá un poquito más”, afirmó.

“Las primeras vueltas sobre todo pueden ser entretenidas y luego, cuando el neumático baje, se podrá marcar un poco más la diferencia”, manifestó el campeón del mundo de MotoGP.

Además, Marc Márquez aseguró que las dos caídas que sufrió este sábado fueron un error suyo: “Se podían haber evitado, pero ya sólo queda aprender, sobre todo de la segunda, porque ya me ha pasado una vez y la segunda caída ha sido exactamente igual”.

“Hay que intentar evitar que pasen dos errores idénticos en un mismo día, pero lo importante es que entiendo por qué me he caído y espero que no pase una tercera vez”, afirmó.

En cuanto a la pelea por la segunda plaza del mundial, Marc Márquez dijo: “Favorito veo a Valentino, simplemente porque depende de sí mismo y no tiene que esperar al resultado de otro piloto, es el que está delante, depende de sí mismo, así que lo veo favorito”.

Cheste (Valencia), 8 nov (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), que logró el cuarto mejor tiempo en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, dijo este sábado que, por un error suyo, no podrá salir desde la primera línea en la carrera del domingo.

“Quizás por mi error en la primera curva y porque Valentino ha conseguido coger mi rueda, se me han escapado unas posiciones que me han impedido estar en primera línea”, explicó.

“Esperaba estar en primera línea, aunque sabía que el mejor tiempo iba a ser difícil porque normalmente Marc en esta pista puede hacer una vuelta muy explosiva, pero al final no ha sido Marc, sino otros pilotos los que han quedado por delante de nosotros”, señaló Lorenzo.

“Iannone quizás ha usado el extra blando y Valentino quizás también, por haber encontrado mi rueda y hacer una gran vuelta, y yo he intentado hacer una buena vuelta pero por distintas circunstancias no ha podido ser”, relató.

El español fue en esta ocasión muy crítico con su compañero de equipo: “Estás trabajando duramente todo el fin de semana para ir fuerte y tener un buen ritmo y en el oficial cualquiera que puede coger tu estela puede mejorar. A lo mejor habría sido mejor cortar en esa vuelta, porque probablemente Valentino no me habría superado, pero he decidido continuar para tratar de mejorar mi tiempo”.

“Valentino, sin embargo, ha dado una vuelta rápida y no le ha ido tan bien, pero a mi rueda en la última que ha dado sí que ha podido hacer el mejor tiempo y es sorprendente por quién lo ha hecho, que ha ganado tanto y normalmente un piloto así no suele hacer estas cosas”, añadió.

“Es algo más de pilotos de mitad de parrilla que tienen más dificultades y que consiguen mejorar un poco, pero como he dicho antes, es lícito, yo no lo hago, pero es legal y cuando alguien lo hace debe aprovechar sus cartas”, incidió el piloto de Yamaha.

“Si me molesta es por la posición de salida, porque tengo que salir mejor y pasar a otros pilotos, ya que las primeras vueltas son difíciles porque todo el mundo va a cuchillo y se puede cometer un error de cálculo o que otro lo cometa y te puedes ir al suelo por salir detrás”, comentó.

“La carrera es muy larga, son 30 vueltas, y al final el ritmo es lo que cuenta, pero se te complican esas dos o tres primeras vueltas”, manifestó.

Cheste (Valencia), 8 nov (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) utilizó a su rival directo por la segunda plaza del campeonato y a la vez compañero de equipo, el español Jorge Lorenzo, para conseguir el mejor tiempo del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito “Ricardo Tormo”, de Cheste.

En una jugada magistral, Jorge Lorenzo no se percató de que llevaba tras él a Valentino Rossi y éste, en una muestra más que evidente de su veteranía y maestría, se pegó a la rueda de su compañero de equipo para lograr en la última vuelta el mejor tiempo de entrenamientos.

Rossi marcó un registro de 1:30.843, que le devuelve a la mejor posición de la formación de salida cuatro años y medio después de obtener la última, que fue en el Gran Premio de Francia que se disputó en el trazado de Le Mans en el año 2010.

Junto a Rossi en la primera línea de la formación de salida acabaron su compatriota Andrea Iannone (Ducati Desmosedici) y el español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V).

En el tramo final de los entrenamientos el campeón del mundo Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se quedó sin opciones de luchar por el mejor tiempo de entrenamientos al irse por los suelos en la cuarta curva del trazado valenciano, la primera en sentido hacia la derecha.

El piloto de Repsol se no pudo continuar, sin tiempo material para regresar a su taller y pillar la segunda moto, al restar algo más de minuto y medio para concluir la clasificación definitiva.

El viento quizás pudo jugar una mala pasada al campeón español, pues durante la segunda clasificación se intensificó y por momentos hizo más desagradable el pilotaje de todos los integrantes de la formación de salida de MotoGP.

Esa circunstancia, unida a la picardía de Rossi en su última vuelta, dejó a Marc Márquez sin una posición en la primera línea de la formación de salida, que ocuparon los italiano Valentino Rossi y Andrea Iannone (Ducati Desmosedici) y el piloto de Repsol Dani Pedrosa, mientras que en la segunda concluyeron Jorge Lorenzo, él y el también español Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1).

Y eso que el piloto de Repsol Honda se impuso en las dos tandas de entrenamientos libres de la segunda jornada de Cheste y se perfilaba como el principal candidato a lograr el mejor resultado de entrenamientos, que a la postre fue a manos de Valentino Rossi.

De esta manera Rossi le asestó un golpe sicológico importante a Jorge Lorenzo, al que el trazado valenciano se le da bastante bien pero hoy le hizo sucumbir ante la picardía de su oponente.

Tras las series de entrenamientos libres, el alemán Stefan Bradl (Honda RC 213 V) y el italiano Michele Pirro (Ducati Desmosedici) se tuvieron que ganar el pase a la segunda clasificación desde la primera; y ello a pesar de que el transalpino tuvo problemas mecánicos que le impidieron llegar hasta su taller al finalizar la sesión, como también al francés Randy de Puniet, que rompió otro motor de la nueva Suzuki GSX RR.

Aunque el español Aleix Espargaró (Forward Yamaha YZR) llegó a ocupar la primera posición, al final se tuvo que conformar con el undécimo puesto, mientras que su hermano Pol, al manillar de la Yamaha YZR M 1 de MotoGP, acabó sexto y con una notable mejoría en las molestias que arrastra por su lesión en el pie izquierdo.

En la decimotercera plaza concluyó Álvaro Bautista (Honda RC 213 V), que no logró el pase a la segunda clasificación, como tampoco Héctor Barberá sobre la Ducati Desmosedici, que fue decimoséptimo.