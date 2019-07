Publicidad



















Este pedazo de plástico negro, rectangular, sin duda se ve como un teléfono inteligente. Pero a diferencia de tu dispositivo digital estándar, no hace llamadas, no envía textos, no tiene aplicaciones de funciones, y – lo más importante para su creador – no te roba tiempo socializando con amigos a tu alrededor. El NoPhone, creado por el diseñador con sede en Nueva York Van Gould, satiriza nuestra obsesión cotidiana de nunca perder el contacto con nuestro smartphone (“Nunca más experimentar la inquietante sensación de carne sobre carne al cerrar la mano”, dice su página web), señalando cómo la presencia constante de nuestros teléfonos nos hace antisocial. Publimetro conversó con Gould, cuyo no-gadget ha recaudado 18 mil dólares en Kickstarter, más de tres veces su objetivo prometido.



¿Cómo surgió la idea del NoPhone?

–Estábamos en un bar una noche, y nos dimos cuenta de que todos estábamos pasando el rato con nuestros teléfonos en vez de estar entre nosotros. Fue entonces cuando se nos ocurrió la idea.

Así que es un teléfono, que en realidad no es un teléfono…

–El NoPhone es una alternativa libre de tecnología al constante contacto cuerpo a teléfono. En otras palabras, se trata de una pieza de plástico en forma de un teléfono inteligente que te ayuda a mantenerte conectado con el mundo real.

¿Y la gente realmente quiere tener este “Gadget”?

–Algunos quieren dar el NoPhone como un regalo para las fiestas a sus familiares y amigos adictos a la tecnología. Otras personas lo quieren para sí mismos para ayudarles a desconectarse de sus dispositivos.

¿Cuántas personas han ordenado ya el NoPhone?

–Cerca de mil personas alrededor de todo el mundo ya se han comprometido a nuestro proyecto en Kickstarter. Ahora estamos tomando prepedidos.

¿Qué ventajas tiene en comparación con otros teléfonos?

–Cuando sostienes el NoPhone, se siente como un teléfono y se ve como un teléfono, pero no funciona como un teléfono. De hecho, no funciona en absoluto. La mejor característica del NoPhone es su falta de características. A veces se siente bien no tener un teléfono.

Y tienes diferentes modelos, ¿no?

–Actualmente ofrecemos el NoPhone regular (una pieza de plástico negra en la forma de un teléfono inteligente) y el NoPhone con Selfie Upgrade (con una pegatina de espejo reflectante). La Selfie Upgrade te permite enviarte a ti mismo selfies en tiempo real, y puedes compartir selfies con tus amigos si ellos están de pie detrás de ti.

¿Tienes planes de crear otros productos?

–Algunas personas han solicitado una NoTablet, pero no estamos seguros si el mercado está listo para eso todavía.

Lea también

Empresas descubrirán empleados mentirosos con sólo mirarlos a los ojos