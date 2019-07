Katarina Sreckovic, la conductora que casi pierde su empleo por ser muy bella

Publicidad







































Katrina Sreckovic es una reportera del programa oficial del Estrella Roja de Belgrado, de Serbia, pero su belleza física le ocasionó que casi perdiera su trabajo.

Como parte de su empleo la conductora tenía que estar en la cancha, algo que incomodaba a los jugadores, pues aseguraban que era muy atractiva y no podían concentrarse en el balón.

“Fue algo complicado, porque más de dos veces me pidieron las autoridades del equipo que me marchara de la banda, porque no dejaba trabajar a los futbolistas. Llegué a pensar que sería despedida por este motivo”, indicó Sreckovic en su programa.

Afortunadamente, la conductora indicó que los hombres del Estrella Roja se han acostumbrado poco a poco a su presencia.

