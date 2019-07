Constantine llega cargado de terror a las pantalla de Space

En noviembre, y como parte de su espacio Club del Miedo, llegará a la pantalla de SPACE el estreno exclusivo para la región de Constantine, una nueva serie televisiva basada en el cómic Hellblazer de DC Comics y Vertigo, creado por el reconocido Alan Moore

El elenco lo componen Matt Ryan (Criminal Minds) como John Constantine, Angélica Celaya (Dallas), Charles Halford (True Detective), Lucy Griffiths (True Blood), Harold Perrineau (Lost, The Matrix), Emmett Scanlan (The Fall, In the Flesh) y Jeremy Davies (Lost, Justified). Sus productores ejecutivos son David S. Goyer (Batman vs. Superman: Dawn of Justice, The Dark Knight, Dark City), David Cerone (The Mentalist, Dexter, Charmed) y Mark Verheiden (Falling Skies, Heroes, Battlestar Galactica). El director es Neil Marshall (Game of Thrones, Black Sails).

El cazador de demonios y maestro de lo oculto John Constantine tiene un profuso conocimiento de las artes oscuras. A pesar de que su alma ha sido condenada al infierno por toda la eternidad, él pelea para el bando de los buenos, o al menos, solía hacerlo, hasta que una traumática experiencia lo llevó a abandonar su cruzada.

Cuando el balance de poder entre el bien y el mal esté en juego en la Tierra, una serie de inesperados eventos lo traerá nuevamente al ruedo.

Utilizando todas sus habilidades, conjuros y conocimientos, Constantine dará todo de sí para exterminar a los demonios y fuerzas sobrenaturales que amenazan nuestro mundo, con el fin de confinarlos a donde pertenecen.