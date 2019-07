"La Barbie Humana" fue desfigurada en la noche de Halloween

Publicidad

























Valeria Lukyanova mejor conocida como la Barbie Humana fue desfigurada tras ser asaltada. ► http://t.co/2LjbBXzquR pic.twitter.com/nbIUjxy5eB — 104.9 Latino Mix (@1049LatinoMix) noviembre 5, 2014

Valeria Lukyanova, la famosa “Barbie Humana” que proviene de Odessa, Ucrania, fue asaltada, golpeada y estrangulada por dos hombres afuera de su hogar. Esto culmina, alega ella, una campaña de “dos años de odio”.

La mujer, quien se hiciera famosa por su apariencia artificial y dijese que solo se había hecho una cirugía de senos para conseguir tal imagen, siempre generó odios y amores. En sus redes sociales se pueden ver alabanzas así como comentarios displiscentes hacia ella, que cree que es por estos últimos y por dos osados detractores que fue atacada cuando regresaba a su casa. Le dieron puñetazos en la cabeza y en la mandíbula antes de intentar ahorcarla, informó el portal The Huffington Post.

Por eso tiene los labios hinchados y las heridas en la cabeza. Negó los rumores que dicen que solo lo hizo para “encubrir” que se hizo una nueva cirugía plastica. Ella dijo: “volví a casa de una tienda cuando dos hombres se precipitaron y me atacaron. Trataron de robarme, si no fuese por mi vecino no sé que habría pasado”, declaró.



Fue hospitalizada, pero su mandíbula sigue afectada. Afirmó que los extraños la llaman y la amenazan y que todo lo que le pasó se debe a ello.