Duro golpe a la FIFA por pérdida de poderosos patrocinadores

Aunque la popularidad del fútbol a nivel mundial hace que muchas marcas multinacionales quieran patrocinar los eventos organizados por FIFA, uno de los más grandes aportantes a esta organización confirmó que no seguirá vinculado y otro de ellos podría desvincularse.

En un principio se conoció que la aerolínea Emirates finaliza su contrato con la FIFA finalizando 2014 y no se renovará, ”Emirates confirma su decisión de no renovar su asociación con la FIFA tras 2014, tras una evaluación de propuesta contractual de la FIFA. En efecto, esta última no respondía a lo esperado por Emirates”. Las razones no se especificaron, pero se habla que las acusaciones de corrupción por parte de varios medias en contra de FIFA habrían sido definitivos para tomar esta decisión.

Por otro parte la marca Sony, que lleva varios años siendo uno de los más fuertes socios mundiales de la organización del fútbol, no ha firmado la renovación del contrato que termina el 31 de diciembre del presente año y está en duda debido a no haber llegado a un acuerdo. El mismo Joseph Blatter confirmó esta noticia, “Estamos actualmente en conversaciones con Sony”.

De confirmarse la partida de Sony, sería un duro golpe para la FIFA ya que solo quedarían cuatro grandes patrocinadores con FIFA; adidas, Coca-Cola, Hyundai y Visa. Mientras que los 200 millones de dólares de Emirates y los 300 millones de dólares de Sony habría que reemplazarlos con otras marcas.

Lea también

GALERÍA: Grandes futbolistas que cobran poco a sus equipos

VIDEO: Desafió su discapacidad para hacer una jugada de ensueño

Messi de récord y otros cuatro clasificados