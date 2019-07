Acusan a famosa actriz de abusar sexualmente de su hermana

Publicidad















































Lena Dunham escribe, dirige y protagoniza “Girls”, una popular serie de televisión que se transmite por HBO. Recientemente publicó un libro autobiográfico donde narra su vida, desde su infancia hasta el estrellato.

Una página web acusó a Dunham de abusar sexualmente de su hermana, basándose en el siguiente fragmento del libro:

“’¿Todos tenemos úteros?’, pregunté a mi madre a los siete años. ‘Sí’, me dijo. ‘Nacimos con ellos y con nuestros ovarios, pero al principio son muy pequeños y no están listos para tener hijos sino hasta que crecemos’. Miré a mi hermana, una pequeña niña de un año y veo su pequeño vientre. Imaginé sus ovarios dentro de ella, como la bolsa de huevos de araña en el cuento infantil ‘Charlotte’s Webb’ e imagina a su útero del tamaño de un dedal. ‘¿Su vagina se parece a la mía?’. ‘¿Supongo’, dijo mi madre. ‘Solo que es más pequeña’. Un día, mientras estaba sentada en nuestra cochera de Long Island, jugando con bloques y cubetas, mi curiosidad me ganó. Grace estaba sentada, balbuceando y sonriendo. Me recliné entre sus piernas y abrí su vagina. No se resistió y cuando vi lo que había dentro de ella, grité. Mi madre se acercó corriendo. ‘¡Mamá, mamá! ¡Grace tiene algo ahí adentro!’. Mi mamá no se molestó en preguntar por qué había abierto la vagina de Grace. Mi acción se encontraba dentro del espectro de las cosas que yo solía hacer. Mi mamá se hincó y miró por ella misma. Pronto se hizo aparente que Grace se había introducido seis o siete pequeñas piedras. Mi mamá las sacó pacientemente mientras Grace se carcajeada, fascinada con el hecho de que su broma había sido un éxito”.

Inicialmente, la página había reportado que Dunham tenía 17 años y no siete cuando ocurrió el incidente, provocando la furia de sus lectores.

La actriz respondió a las acusaciones a través de su cuenta de Twitter: “La historia sobre el abusó de mi hermana no es graciosa, es realmente molesta y desagradable” […] “por cierto, si cuando eran niños nunca vieron la vagina de otro niño, felicidades” […] “usualmente ignoro este tipo de cosas, pero por favor no degraden a las verdaderas víctimas de abuso, tampoco cambien mis palabras” […] “conté una historia sobre cómo era una niña rara a los siete años. Me imagino que ustedes también tienen historias como esta, que prefiero no escuchar. Y sí, esta es una espiral de enojo” […] “a veces me enojo tanto que me enciendo. Desearía que mi hermana no se estuviese riendo tanto en este momento”.

Ahora, la actriz ha cancelado algunas partes de su gira promocional para su libro. Mientras tanto, muchas personas han defendido a Dunham, diciendo que sus acciones no fueron de naturaleza sexual, sino una curiosidad común en niños. ¿Ustedes qué opinan?

En la galería: Conozcan a Lena Dunham. Para leer la información de la galería desde un smartphone o tablet, seleccionen “ampliar galería” y después “mostrar texto”.