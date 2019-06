Publicidad





















La campaña de Victoria´s Secret, “Perfect Body”, ha generado un fuerte debate. De hecho, en Inglaterra, 19 mil personas han firmado una petición para que la marca se disculpe por haber presentado estos anuncios. ¿Por qué? “Nos gustaría que Victoria’s Secret se disculpase y tomase responsabilidad por el malsano y dañino mensaje que su campaña ‘Perfect Body’ envía sobre los cuerpos de las mujeres y la forma en que deben ser juzgados”, dice la petición.

En Twitter, “trollean” a la marca y protestan ante el ideal estético presentado. Obvio, también aparecieron los memes. Eso sí, la reacción más popular, por ahora, es la iniciativa de la compañía de ropa interior Dear Kate, que decidió reunir a activistas de género y a profesionistas “normales” para hacerlas posar como las modelos. En la recreación del anuncio hay mujeres de todas las tallas y todas las razas.



“Esto me hizo llorar, gracias por esto“, son algunos de los comentarios de las lectoras del portal de la marca, quienes se sienten identificadas con sus propias luchas personales. Una madre de 56 años escribió: “He pasado por todas las tallas y he tratado de enseñarles a mis hijas que no se ofusquen por seguir un modelo de belleza. Les agradezco por esto”, posteó.

Otra compañía, Dove, también aprovechó el revuelo y, siguiendo la línea de su apoyo hacia las mujeres “reales“, lanzó otro anuncio que se titula: “Las verdaderas mujeres perfectas”.