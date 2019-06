FOTOS: 13 tendencias de moda femenina que odian los hombres

Publicidad

























¡Si bien no se puede ligar la moda a la orientación sexual, no hay que negar la influencia que la cultura gay ha tenido en esta industria a lo largo de su historia. Diseñadores reconocidos como Yves Saint Laurent y Jean Paul Gaultier y otros íconos de moda hacen notar que la influencia gay en este mundo es innegable.

Pero ¿tienen los gays un sentido de la moda más desarrollado que el de los hombres heterosexuales? En una entrevista hecha al portal “Fashion Radicals”, Valerie Steele, la historiadora de moda más importante del mundo afirmó que no: “La moda tiene más que ver con el cuerpo. Varios diseñadores gay me han dicho que han estado más interesados en el cuerpo y en el género, o sea que son más consientes de eso, y no hay otras razones por las que ellos crean que han sido exitosos”, afirmó. Los hombres heterosexuales, por su parte, son un poco más “limitados” en este aspecto. Prueba de eso es el blog de Leandra Medine, llamado “The Man Repeller“, donde ella comparte su estilo único y cuyo nombre surgió porque su novio le decía que se vestía “raro”.

Ahora bien, la revista “Cosmopolitan” hizo un experimento: Puso a un editor de moda gay y a un hombre heterosexual a discutir sobre las tendencias de moda femenina que se verán esta temporada. Mientras el editor gay amaba piezas como abrigos de piel en colores o vestidos bordados (y a sus creadores, como Christopher Kane o Valentino, entre otros), el hombre veía eso con un sentido más brutal del estilo. Criticaba, muy a su manera, todos los caprichos estilísticos de los grandes diseñadores y cuestionaba si las mujeres podrían usar eso.

En la galería pueden ver los comentarios del hombre heterosexual. Y aquí les mostramos otras tendencias criticadas. Para leer la información desde un smartphone o tablet, seleccionen “ampliar galería” y después “mostrar texto”.

