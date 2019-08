Julia Roberts presume que nunca se ha sometido a cirugías, ¿será cierto?

Publicidad







































Después de que la actriz Reneé Zellweger mostró su nueva cara al mundo, Julia Roberts se unió al escándalo para asegurar que ella nunca ha cambiado su rostro.

Roberts cumple 47 años el día de hoy y no podría verse más bella. En entrevista con “You Magazine”, Julia anunció: “Para los estándares de Hollywood, me he arriesgado mucho al decidir no realizarme un estiramiento facial. Le dije a Lancome que quiero ser su modelo pero quiero envejecer, así que deben continuar dándome trabajo por un poco más de cinco años, hasta que haya cumplido más de 50”.

En la galería encontrarán el antes y después de Julia Roberts. ¿Qué opinan? ¿Dice la verdad o sí ha cambiado su rostro?