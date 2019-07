Fue presentado Luis Augusto García como técnico de América

Luis Augusto ‘El Chiqui’ García vuelve a la dirección técnica de un equipo de fútbol profesional en Colombia, en esta ocasión será en la segunda división para comandar al América en su retorno a la A.

Desde la noche del lunes se reunieron los directivos del equipo caleño para tratar diferentes temas institucionales, entre ellos la designación del nuevo entrenador. Durante la semana se supo que habían adelantado conversaciones con Mario Vanemerak, Luis Augusto García, Néstor Otero, Álvaro de Jesús Gómez, y Pedro Sarmiento, descartando los nombres de Freddy Rincón, Wilmer Cabrera, Juan Manuel Battaglia, Leonel Álvarez y Julio César Falcioni por diferentes motivos deportivos y de costos.

Finalmente el elegido fue ‘El Chiqui’, que ya había pasado por América en dos oportunidades, en el año 1996 consiguiendo el noveno título de la institución vallecaucana en el 97 y en 2005 sin obtener grandes resultados.

El presidente Oreste Sangiovanni justificó su decisión, “Está de más recordar que el profesor García es uno de los técnicos más ganadores del país; además sabe lo que es estar en América y está comprometido con conseguir el ascenso este mismo año”. Cabe recordar que el primer reto de García será afrontar los cuadrangulares finales del segundo semestre del presente año buscando ascender directamente, si no consigue este objetivo la siguiente responsabilidad será encarar los cuadrangulares de enero en donde se entregarán otros dos cupos a la A.

En la presentación oficial como nuevo adiestrador del equipo americano García se mostró muy feliz y comprometido, “Lograr el ascenso sería trascendental en mi vida deportiva porque me dieron la posibilidad de darle el sitio a una institución que quiero mucho”, además García habló del tiempo en el que estará ligado al equipo, “Lo nuestro no es de tiempos, es de resultados, si alcanzamos los resultados tendremos continuidad y si no se dan daremos un paso al lado, así es en el fútbol”.

La B es una categoría muy difícil, no es gratis que muchos equipos que han descendido en los años anteriores aún no hayan podido volver a la primera categoría y García lo sabe bien, “A los rivales los conozco, estaba trabajando con Patriotas en la A, pero muy pendiente de lo que pasa en la B. Los dos grupos son muy parejos. Estamos muy cerca de ellos, la posibilidad todos la tenemos”. Respecto de los jugadores que va a manejar ‘El Chiqui’ se espera que haya un primer acercamiento, “Conozco la plantilla desde afuera, me falta conocerlos personalmente, creo saber lo que quieren y lo que pueden dar y lo que podemos lograr en estos partidos“.

Por último, García destacó la importancia de la hinchada en su pasado con América y les mandó un mensaje puntual, “Tengo un recuerdo muy agradable de la hinchada del América porque siempre nos acompañó… Les digo que nos acompañen, todos los muchachos quieren ser los primeros porque están perteneciendo a una institución tan grande como lo es América”. Es claro que la hinchada ‘Escarlata’ no está muy convencida de la llegada del nuevo técnico, pero para conseguir los objetivos hay que unir fuerzas y es lo que quieren los directivos, el técnico y los jugadores.

Además se aclaró que García llega con su hijo Juan Carlos García como Asistente Técnico y trabajará con Mauricio Ortiz como Preparador físico y Salvador Suay.

Inconvenientes del ‘Chiqui’

Muchos han sido los inconvenientes que ha tenido García como técnico y directivo con equipos, que como América, han estado en mala situación económica y en crisis deportiva:

– En su paso por América y Millonarios se dijo que le cobraba a los jugadores para ponerlos como titulares o incluirlos en el equipo, algo que fue materia de investigación pero sin que se haya podido actuar al respecto.

– Aparte de ser técnico de Millonarios, Luis Augusto también fue directivo del equipo azul, en su administración el club cayó en la peor crisis de su historia, acumuló una deuda de la cual todavía quedan rezagos y se perdió La Finca que estaba ubicada en la Autopista Norte ya que fue embargada. Se conoce que ha tenido intención de volver a integrar la dirigencia de Millonarios y no ha podido por el cambio de administración en los ‘Embajadores’.

– En Patriotas fue el encargado de contactar al jugador Baraulio Nóbrega, descartado por Millonarios por sus antecedentes judiciales, pero por presión de las autoridades de Boyacá también tuvo que cancelar el precontrato con este.

Datos de Luis Augusto García

– ‘El Chiqui’ ha sido campeón de liga en 4 oportunidades: 2 veces con Millonarios (1987 y 1988) una con América (1997) y una vez con Deportes Tolima (2003).

– En competiciones internacionales obtuvo 2 títulos: Una con Saprissa de Costa Rica en la Copa de Campeones de la Concacaf (1995) y otra con Millonarios en la Copa Merconorte (2001).

– Lo último de ‘El Chiqui’ en el fútbol fue trabajando con Patriotas en la parte de gerencia deportiva.

Lea también

James entre los 23 nominados al Balón de Oro

Así se jugarán los cuadrangulares del Torneo Postobón

Medellín aprovechó la caída de Santa Fe y se montó en el liderato