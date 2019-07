Familiares de estrellas porno revelan cómo es su vida personal

Publicidad

























































Reddit es una de las comunidades más grandes y abiertas de Internet. Por esto no es extraño que varios usuarios de la red social tengan relación con estrellas porno, ya sea porque son sus parientes o sus amigos. En varias ocasiones, estas personas han decidido hablar de las vidas “detrás de cámaras” de las mujeres y los hombres que se dedican al entretenimiento para adulto.

EL HERMANO

Un hermano confiesa: “A mi familia realmente no le importa. Al principio les molestaba y todos tenían una pésima relación con mi hermana, pero eventualmente aprendieron a aceptarla”.

LA HERMANA

La hermana de otra admite: “Al principio mis padres la desheredaron pero ya le hablan. […] Esto es muy triste pero creo que la única razón por la que mis padres han decidido retomar la relación con ella es porque es muy rica y ayuda a la familia cada vez que puede”.

EL AMIGO

Alguien más escribió: “No tengo relación con una estrella porno, pero la cuñada de una amiga es Bobby Eden. Es muy extraño pero su familia es muy liberal. Cuando los conocí me mostraron fotos de ella trabajando. Podría haber sido extraño, pero estaban tan orgullosos de ella que a mí tampoco me importó. Para algunas personas [la pornografía] no es más que un trabajo”.

NO ESPECIFICÓ

Una persona dijo: “No lo hagan sonar como algo malo. La vida [de las estrellas porno] es normal. Tal vez no hablen de su día en el trabajo, pero tampoco es algo que incomode a los miembros de la familia. A veces cuentan historias que harán que me duelan las costillas de tanto reír porque suceden muchas cosas graciosas en los sets de filmación. La vida de las estrellas porno sigue, como la de cualquier otra persona”.

EL AMIGO

Uno de los amigos de un popular actor porno (a quien decidió no nombrar) explicó: “Mi mejor amigo ganó un premio de ‘Adult Video News’. Nada ha cambiado desde que inició su carrera, excepto su ubicación. Yo y todos mis amigos vemos sus videos para apoyarlo. Me gusta poder decir que lo vi tener sexo con ciertas mujeres lindas y felicitarlo por ello”.

EL HIJO

El hijo de una estrella porno explicó su experiencia de vida. Admitió que conoce la profesión de su madre desde que nació: “Siempre hemos tenido fotos artísticas de ella teniendo sexo con otras mujeres por toda la casa. Es mucho más normal de lo que se imaginan”. También aseguró estar “orgulloso” de su mamá, pues “es 100% natural, ama lo que hace y recibe una muy buena paga”. Eso sí, el usuario anónimo de Reddit admite que no mantiene contacto con la familia de su madre, “no los he conocido”, explica. Esto se debe a que a ellos no les pareció correcta la carrera elegida por su mamá.

